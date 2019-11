Cristiano Ronaldo, tripletta contro la Lituania/ Video, 3 gol scaccia crisi per CR7

Cristiano Ronaldo ha risposto a suo modo alle critiche delle ultime settimane, con una splendida tripletta contro la Lituania. Nella gara giocatasi ieri sera fra il Portogallo e la nazionale dell’est Europa, penultimo appuntamento con i girone di qualificazione agli Europei, l’asso di casa Juventus è tornato a splendere, firmando ben tre delle sei reti messe a segno in totale dai campioni del Vecchio Continente in carica. CR7 è stato in campo per 83 minuti fino alla doverosa standing ovation, e nell’arco di questo periodo, oltre all’hat trick realizzato, con tanto di palla portata a casa come da tradizione, ha sfiorato almeno altri tre gol, continuando a spingere sulla fascia come un forsennato. Nel mezzo, uno scatto con un bambino fra il primo e il secondo tempo e addirittura un selfie con un tifoso invasore di campo, tra l’altro con la maglia della sua Juventus.

CRISTIANO RONALDO SHOW, CT SANTOS: “STA BENE, NON AVEVO DUBBI”

Maurizio Sarri, dopo la sostituzione di Ronaldo durante la sfida contro il Milan, aveva parlato di un CR7 “da ringraziare per essersi messo a disposizione nonostante non fosse nelle migliori condizioni fisiche”. Problemi fisici che sembrano a questo punto superati vista la superba prestazione di ieri. Sia chiaro, la Lituania non è di certo una nazionale che aspira a vincere l’Europeo, ma la prova dell’asso lusitano resta di primissimo livello. “Ronaldo sta bene, non avevo dubbi. Sono le persone che lo mettono in dubbio, non certo io”, sono le parole del commissario tecnico della nazionale portoghese, Fernando Santos, al triplice fischio finale. E domenica CR7 potrebbe tornare in campo di nuovo da titolare per l’ultimo turno dei gironi in vista di Euro 2020, la sfida contro il Lussemburgo. Del resto la nazionale portoghese non è ancora qualificata e di conseguenza servirà la massima potenza di fuoco per raggiungere l’obiettivo.





