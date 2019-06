Cristiano Ronaldo via dalla Juventus?/ Assalto PSG: cifre folli, se parte Neymar…

Cristiano Ronaldo al Psg? Dalla Spagna arriva una notizia che fa tremare i tifosi della Juventus e potrebbe sconvolgere il calciomercato. Secondo quanto riportato da Diario Gol pare che i transalpini siano pronti ad offrire ben 140 milioni di euro, proponendole al portoghese un ingaggio da 50 milioni di euro l’anno 20 in più di quanto percepito ora in bianconero. Una cifra che porterebbe i bianconeri a una plusvalenza incredibile, facendogli guadagnare davvero molto rispetto a quanto speso appena dodici mesi fa. Qualora il club francese dovesse fare questo colpo di calciomercato sarebbe costretto a cedere uno tra Kylian Mbappè e Neymar Jr per motivi legati al fairplay finanziario. Nonostante queste voci di calciomercato sembra davvero difficile pensare che i bianconeri possano privarsi del loro asso con il numero sette sulla schiena, anche per evitare che i tifosi possano perdere la pazienza dopo questo lungo valzer sul nuovo allenatore.

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? Non solo PSG: offerta Manchester United

Non è solo il Psg a provarci per Cristiano Ronaldo, perché sul portoghese della Juventus sarebbe finito nel mirino anche del Manchester United. Il club inglese sembra pronto a mettere sul piatto una cifra simile a quella dei transalpini per riportare ad Old Trafford il calciatore più forte del mondo. Il calciatore però a chiara domanda di Dazn ha specificato che rimarrà a Torino al mille per cento. Difficile pensare che la Juventus ceda alla tentazione di cedere un calciatore che comunque non è più giovanissimo ma rimane una garanzia soprattutto per la Champions League. L’assalto alla coppa dalle grandi orecchie ripartirà da settembre prossimo e i tifosi bianconeri sperano di poter rivedere il calciatore esultare nella sua maniera e a far sognare quella vittoria che manca ormai da 23 anni abbondanti.

