Cristiano Ronaldo/ Video, rovesciata e avversario si inginocchia (Partita del cuore)

Cristiano Ronaldo è tra gli elementi più attesi della Partita del cuore che andrà in onda stasera su Rai Uno, ma che si è giocata ieri sera all’Allianz Stadium di Torino. Il calciatore della squadra bianconera non ha deluso e ha regalato spettacolo e il solito gol. Giocava nella squadra della ricerca che ha vinto 3-2 proprio grazie a una sua rete. Non solo la marcatura però ha fatto notare la presenza dell’astro sul rettangolo verde di gioco perché Ronaldo ha incantato anche con le sue solite giocate. Soprattutto due numeri hanno strappato applausi, due marchi della fabbrica e cioè una rabona e una rovesciata. Su un lancio di Andrea Pirlo il campione portoghese ha provato a freddare il portiere avversario con un grande gesto tecnico che però non ha avuto la stessa fortuna della rete nella gara che fu da preludio del suo arrivo in bianconero. Un gesto apprezzato anche da chi era presente in campo, tanto che un avversario si è inginocchiato come a venerarlo per la sua classe.

Cristiano Ronaldo, Partita del cuore: l’entusiasmo di Francesco Totti

La Partita del cuore 2019 ci permetterà di vedere qualcosa che in molti avevano potuto solo sognare e cioè un attacco formato da Francesco Totti e Cristiano Ronaldo. I due si erano incontrati in passato quando il numero 10 della Roma incantava l’Europa e il portoghese vestiva le maglie di Manchester United e Real Madrid. Era in campo Cr7 nel famoso 7-1 di Old Trafford, dove realizzò anche una doppietta. Due calciatori che hanno fatto la storia dello sport più bello del mondo che si ritrovano con grande emozione di entrambi. A suggellare ciò ci ha pensato proprio el Bimbo de oro che su Instagram ha posato al fianco del collega portoghese, sottolineando: “Partita del cuore 2019, prima partita insieme”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Anche il portoghese, sebbene postando una foto di gruppo, ha dimostrato grande emozione per l’evento. Stasera su Rai Uno avremo la possibilità di vedere tutte le sue magie.

Un solo obiettivo, vincere

La Juventus ha fatto suo il motto “Vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta”, una frase che si addice alla perfezione a Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese vuole sempre raggiungere l’eccellenza e non importa se si parli della finale di Champions League, di una Partita del cuore oppure di una semplice sgambata con gli amici. Cristiano è uno di quegli atleti nati per vincere e vive di questo, così anche in questo match amichevole ha voluto dare il massimo tra le fila dei Campioni della ricerca. Il gol è stato festeggiato nella solita maniera e con l’entusiasmo di un bambino che per la prima volta spinge un pallone alle spalle del portiere avversario. E dire che da professionista di gol ne ha segnato ben 686, ma proprio questi particolari l’hanno reso il calciatore più forte di tutti i tempi.

La foto con Francesco Totti

Orgoglio

