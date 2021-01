Cristiano Ronaldo viola la zona arancio?/ A Courmayeur per festeggiare Georgina

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Courmayeur per festeggiare il compleanno di lei: notizia che sarebbe di pura routine, se non fosse per il piccolo dettaglio che Courmayeur si trova in Valle d’Aosta mentre il Piemonte è in zona arancio e dunque sono vietati gli spostamenti fuori Regione. Cristiano Ronaldo dunque torna nell’occhio del ciclone come era già successo ai tempi della polemica con il ministro Vincenzo Spadafora legata alla vicenda dellaviolazione della bolla da parte di CR7 nell’ottobre scorso. Stavolta, come detto, per il calciatore della Juventus ci sarebbe di mezzo un “trasgressivo” passaggio da una Regione all’altra per festeggiare il compleanno della sua Georgina Rodriguez. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, ma ci sono dei video comne prova della giornata in Valle d’Aosta – anche se poi sono stati rimossi dal web. Nel video si vedevano dunque Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo a Courmayeur concedersi un giro in motoslitta e una cena romantica sulla neve, poi di ritorno a Torino in serata la festa con torta in famiglia con i figli della coppia circondati da tanti fiori.

CRISTIANO RONALDO A COURMAYEUR: VIOLA LA ZONA ARANCIO?

Un compleanno che rischia di finire male, anche se la multa prevista dalla legge è di pochi spiccioli per Cristiano Ronaldo. Ieri, approfittando della mancata convocazione per il match vinto dalla Juventus in Coppa Italia contro la Spal, il numero 7 avrebbe festeggiato il compleanno della fidanzata Georgina Rodriguez a Courmayeur, il tutto testimoniato sui social da un video poi cancellato ma che naturalmente potrebbe comunque fornire la prova dell’azione illecita sulla quale stanno indagando i carabinieri del Gruppo Aosta, appunto perché spostarsi da una Regione all’altra è vietato di questi tempi. Qualora venisse accertata l’illegalità dell’azione di Cristiano Ronaldo e compagna, si prospetta una multa da 400 a 1000 euro, ma soprattutto un danno d’immagine. Un video sul web mostra la coppia vestita con piumini griffati e un’aria spensierata e sorridente sulla motoslitta, pronta a girare per la Val Veny da Zerotta a Checroix. Le polemiche sono divampate: perché Cristiano Ronaldo varca i confini regionali in barba alle norme anti-Covid? Adesso sui social sono rimaste solo le immagini della festa in famiglia nella villa di Torino, ma presto sapremo se la vicenda avrà strascichi giudiziari.



