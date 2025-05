Cristiano Salzano ed Elisabetta Gregoraci pizzicati insieme in barca

Elisabetta Gregoraci volta pagina accanto all’imprenditore Cristiano Salzano? La showgirl, reduce dalla fine della relazione con Giulio Fratini che è fidanzato da qualche mese con Antonella Fiordelisi, secondo quanto fa sapere in esclusiva il portale 361 Magazine, avrebbe voltato pagina con Cristiano Salzano, un napoletano di 53 anni che non fa parte del mondo dello spettacolo ma che è molto attivo nel management dello spettacolo. Come fa sapere in esclusiva 361Magazine, la Gregoraci e il 53enne sarebbero stati pizzicati insieme in barca a Nerano come mostrano le foto pubblicate dallo stesso portale.

Anticipazioni Gerri, prima puntata 5 maggio 2025/ Un omicidio ‘svela’ l’oscurità dei giochi di potere…

Tra la showgirl e il 53enne, tuttavia, non ci sono gesti d’affetto pubblici. Nelle foto in questione, i due appaiono in confidenza e molto sorridenti. Nessuna conferma, ad oggi, della relazione con la Gregoraci che, da tempo, ha scelto la strada del silenzio sulla propria vita privata.

Cristiano Salzano ed Elisabetta Gregoraci: solo un’amicizia?

Elisabetta Gregoraci ha iniziato una relazione con Cristiano Salzano? Ad oggi, la domanda resta perché non c’è alcuna conferma della storia d’amore. Sbirciando, inoltre, sul profilo Instagram di Cristiano Salzano, inoltre, spunta una foto del 53enne napoletano insieme alla Gregoraci che risale al 13 aprile 2024. Una foto a cui la showgirl ha lasciato il proprio like e che confermerebbe l’esistenza di un’amicizia tra i due.

Anticipazioni La Promessa, 6 maggio 2025/ Maria rimprovera Jana, Cruz si schiera con Lorenzo contro Catalina

Sulla vita privata dell’ex moglie di Flavio Briatore, dunque, resta il mistero. La showgirl, del resto, non ama parlare molto della propria vita privata e, anche ai tempi della relazione con Giulio Fratini, l’ufficialità è arrivata solo dopo mesi di vita insieme. Sul profilo Instagram della Gregoraci, inoltre, nessun riferimento al suo privato ma solo ai suoi lavori. Con l’estate alle porte, tuttavia, la showgirl sarà sicuramente protagonista dello show business.