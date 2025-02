Un amore contrastato a C’è posta per te 2025 scatena i telespettatori

Oltre alle storie di tradimenti, ai telespettatori di C’è posta per te fanno impazzire anche quelle degli amori contrastati dalle famiglie, probabilmente perché emergono le contraddizioni di un Paese che deve fare ancora tanto per progredire anche a livello sociologico. Lo dimostra la storia di una figlia, Cristina, che vuole riallacciare i rapporti con i suoi genitori, Natale e Giusy, con cui non si parlava più dopo essere andata via di casa.

A colpire sui social è il fatto che i genitori della ragazza facessero uscire la figlia con il fidanzato Sebastian solo in presenza dei fratelli, che avevano il compito di supervisionarle. “I genitori si rendono conto che non siamo nel medioevo?“, si chiede un utente sui social. C’è anche chi si lancia in un’insinuazione: “Scommetto che se Sebastian fosse ricco come la mer*a non ci sarebbero sti problemi“.

C’è posta per te, ira social contro i genitori di Cristina

La ragazza si è rivolta a C’è posta per te 2025 per chiedere scusa ai suoi genitori per come è andata via di casa per vivere la sua storia d’amore con il fidanzato. Di fatto è scappata e i suoi genitori l’hanno riaccolta quando si sono lasciati. Ma sui social è il papà a finire nel mirino degli utenti: “Ma in che anno siamo che non può stare con il fidanzato da sola??? aiuto che paura questo ‘padre’ #cepostaperte” e “Abbiamo già capito, i genitori vivono ancora nel medioevo, ottimo“, sono alcuni dei commenti.

“Padre geloso della figlia che deve uscire con lo chaperon… Benvenuti nel 1800” e “Lei può vedere il fidanzato solo in casa alla presenza dei fratelli. Ed è subito 1840 #cepostaperte” il tenore dei commenti riguardo questa storia di C’è posta per te. I social tagliano corto: “Il problema è l’enorme invadenza soffocante di queste famiglie“.

I discorsi dei genitori su lavoro e responsabilità sono in teoria condivisibili, a sorprendere i telespettatori sono le aspettative con cui li hanno caricati nonostante la giovane età: “I discorsi di questi due genitori mi sembrano in diretta dal 1924, la salsa, il lavoro, i vestiti all’antica… ma andate a ca*are“. In effetti, anche il discorso sul sogno di una mamma, che è quello di vedere la figlia sposata con l’abito bianco, ci riporta indietro nel tempo…

Ma la ragazza aveva 17 anni e loro si preoccupavano già che lui mettesse le basi per crearsi una famiglia???? Si sono appena conosciuti e questi già mettevano il naso nel lavoro di lui??? #cepostaperte — Lady Freedom (@LoveforFreedom7) February 8, 2025