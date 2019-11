Cristina Ballantini ex moglie di Dario/ Sposati nel ’94 hanno avuto due figli Ilaria e Nedo ma…

Cristina Ballantini è stata a lungo sposata con Dario Ballantini, noto imitatore che con i suoi cavalli di battaglia ha fatto ridere l’Italia. I due si sono sposati nel ’94 e hanno avuto i due figli Ilaria e Nedo, ma Cristina non è stata l’unica donna al fianco del comico. Nel 2005 infatti è nato il terzogenito di Dario, Deleo, nato dalla sua relazione con Eleonora Giaiotti, con cui terminerà il legame appena l’anno successivo. “Sono single da più di due anni”, ha dichiarato tempo fa l’imitatore a Diva e Donna, “sconsiglio a qualunque donna di stare con me”. Il motivo è molto semplice: ha tre figli, due ex famiglie, gira l’Italia in lungo e in largo e nei momenti di relax si dedica alla pittura. “Quale donna starebbe con un uomo così?”, aggiunge.

CRISTINA BALLANTINI, I DUE FIGLI AVUTI CON DARIO

Di Cristina invece sappiamo ben poco, merito della grande riservatezza di entrambi. In base all’intervista rilasciata dall’ex marito, vive a Livorno nella casa che avrebbe dovuto essere di famiglia. Sappiamo che i due non stanno più insieme da tanti anni, ma a quanto pare sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per il bene dei due figli avuti insieme, che Dario porta con sé in vacanza ogni volta che può. Cristina Ballantini ha vissuto in prima persona lo scoppio della popolarità dell’ex marito Dario Ballantini. Di lei sappiamo ben poco, ma basta spulciare fra le informazioni sulla biografia e carriera del comico livornese per accertarsi di un particolare. Nel 1994 infatti i due si sposano. Un anno fatidico per l’imitatore che ha spopolato con i suoi personaggi, visto che è proprio in quel periodo che Striscia la Notizia si convince ad annoverarlo nel suo staff artistico.

I due sono entrambi livornesi e hanno vissuto a lungo nella loro città natale, dove vivono anche i genitori dell’artista. Dario Ballantini sarà inoltre ospite a Verissimo oggi, sabato 23 novembre 2019, ma dobbiamo dare per scontato che non farà alcun accenno all’ex moglie. Cristina infatti compare di rado nelle sue dichiarazioni, sempre molto povere di qualsiasi informazione romantica. Alcune vecchie foto pubblicate su internet la mostrano però al fianco del suo ex in occasioni diverse dal mondo della televisione, soprattutto per quanto riguarda l’amore per la pittura di Dario. Presente ad alcune mostre, Cristina sorride al fianco dell’ex marito e padre dei suoi due figli. L’amore per la pittura del resto è un’eredità del padre Sergio Ballantini, scomparso all’età di 86 anni e pianto dalla sua Livorno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA