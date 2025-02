Le scenografie della kermesse riescono sempre a sorprendere; sia per impatto che per estetica e chiaramente anche per la particolarità che determinati artisti riescono ad imprimere con scelte originali e incisive. Per Sanremo 2025 è toccato a Rkomi fare breccia nella curiosità degli appassionati in occasione della sua performance della seconda serata. Sul palco dell’Ariston, alle sue spalle, due teneri nonni si sono esibiti sulle note della canzone del big in gara – ‘Il ritmo delle cose’ – conquistando la curiosità degli appassionati.

Chi sono i nonni che ballano per Rkomi a Sanremo 2025? La risposta è per certi versi sorprendente: come racconta Tv Sorrisi e Canzoni, si tratta infatti di due attori navigati e che tra l’altro hanno già avuto a che fare con il mondo della musica oltre che con il cantante in gara al Festival. Partiamo dal rapporto speciale con il cantante con il quale hanno collaborato proprio in vista della partecipazione alla kermesse con il brano ‘Il ritmo delle cose’. i due nonni sul palco dell’Ariston hanno infatti preso parte al videoclip del brano di Rkomi per Sanremo 2025, la signora è addirittura sulla copertina del singolo.

Cristina Benfenati e Umberto Uliva, ecco chi sono i nonni che ballano per Rkomi a Sanremo 2025

Dunque, ecco chi sono i nonni che ballano per Rkomi a Sanremo 2025: Cristina Benfenati e Umberto Uliva, rispettivamente 78 e 60 anni. Insieme hanno deliziato il pubblico sulle note de ‘Il ritmo delle cose’ ma, come anticipato, già in passato hanno collaborato con altri artisti appartenenti al mondo della musica. Racconta Tv Sorrisi e Canzoni, Cristina e Umberto hanno primeggiato anche nel videoclip di un altro tormentone firmato Elodie e The Kolors: ‘Pensare male’. Ma non è tutto, la coppia di nonni che ballano dietro Rkomi a Sanremo 2025 – Cristina Benfenati e Umberto Uliva – sono presenti anche nel videoclip di ‘Kobra’, brano celebre di Mahmood.

Rkomi al DopoFestival: “Chi sono Cristina Benfenati e Umberto Uliva? I miei zii…”

L’interrogativo su chi sono i nonni che ballano per Rkomi a Sanremo 2025 – Cristina Benfenati e Umberto Uliva – trova una curiosa e simpatica risposta nel corso del DopoFestival della seconda serata con protagonista proprio il cantante in compagnia dei due attori. Il big in gara, forse in maniera ironica, ha raccontato ad Alessandro Cattelan: “Sono 2 miei parenti, arrivano dalla Corsica e sono coloro che mi hanno insegnato a parlare in ‘corsivo’”. I due attori si prestano al siparietto e confermano sia la provenienza geografica che l’insegnamento del linguaggio che ben conosce chi è pratico del mondo dei social. “Siamo gli zii e gli abbiamo insegnato a parlare in corsivo”. Sempre Rkomi ha poi spiegato come la loro presenza – osservata anche nel videoclip della canzone di Sanremo 2025 – sia tutt’altro che casuale: “C’è un storia dietro, il video la racconta e si concluderà sabato sera”.