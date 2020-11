Cristina Berliri, moglie Nicola Zingaretti/ “Ci siamo lasciati spesso ma l’amore..”

Cristina Berliri, chi è? Molti non l’hanno mai sentito nominare ma chi segue il gossip e la politica, sa bene che si tratta della moglie Nicola Zingaretti, la donna che ha passato una vita al suo fianco. Sembra infatti che i due si siano conosciuti al liceo e che da allora non si siano mai lasciati anche se ci sono stati alti e bassi e spesso la maretta ha un po’ fatto vacillare la loro coppia. Della signora Zingaretti non si sa molto perché non fa parte del mondo dello spettacolo ma nemmeno della politica e la sua vita è stata sempre lontana dai riflettori a differenza di quanto succede con suo marito e suo cognato. Lo stesso marito, nelle rare volte in cui ha parlato di lei ha rivelato: “Di un rigore etico assoluto: sul lavoro, nel rapporto con le persone, con se stessa. Ha dei principi e vive su questi principi senza farsi e fare sconti. Una cosa bellissima, questa, che ha trasmesso alle nostre figlie”.

Cristina Berliri, chi è? La moglie di Nicola Zingaretti

In un’intervista allo stesso Il Fatto Quotidiano, Nicola Zingaretti ha svelato che più volte si sono lasciati e che poi sono tornati insieme perché lui e la moglie Cristina Berliri si conoscono bene: “Poi più volte ci siamo lasciati e rimessi insieme. Ci conosciamo benissimo, ci vogliamo bene, ci siamo sempre cercati. Tutta la vita”. Dal loro amore in questi anni sono nate le due figlie, Agnese e Flavia. Oggi Nicola Zingaretti sarà ospite a Oggi è un altro giorno, si racconterà e alzerà il velo anche sulla sua vita privata?



