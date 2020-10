Cristina Berliri, moglie Nicola Zingaretti/ “Più volte ci siamo lasciati e rimessi..”

Cristina Berliri è la moglie di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico, ospite della seconda puntata di Che tempo che fa in onda il 4 ottobre su Raitre. Se di Nicola Zingaretti si sanno molte cose, della moglie Cristina Berliri si sa davvero poco. Tuttavia a svelare qualcosa in più della donna che ha sposato e che lo ha reso padre di due figlie, Agnese e Flavia, è stato lo stesso Nicola Zingaretti in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Quello tra Cristina Berliri e Nicola Zingaretti è un matrimonio solido e felice che spinge il fratello di Luca Zingaretti ad essere molto presente nella vita della sua famiglia. Un amore che ha attraversato vari momenti di alti e bassi che, tuttavia, sarebbero serviti a far capire ad entrambi di non poter stare l’una senza l’altro. “Poi più volte ci siamo lasciati e rimessi insieme. Ci conosciamo benissimo, ci vogliamo bene, ci siamo sempre cercati. Tutta la vita”, raccontava Nicola Zingaretti a Il Fatto Quotidiano come riporta il portale Yahoo.

CRISTINA BERLIRI E L’AMORE CON NICOLA ZINGARETTI INIZIATO ANNI FA

Cristina Berliri e Nicola Zingaretti si sarebbero conosciuti durante gli anni del liceo. Della signora Zingaretti non si sa molto di più. Non fa parte del mondo dello spettacolo e si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Della donna che ha accanto da sempre, il presidente della Regione Lazio, inoltre, dice: “Di un rigore etico assoluto: sul lavoro, nel rapporto con le persone, con se stessa. Ha dei principi e vive su questi principi senza farsi e fare sconti. Una cosa bellissima, questa, che ha trasmesso alle nostre figlie”. Quello tra Cristina Berliri e Nicola Zingaretti è un amore importante e vissuto lontano dalla politica e da tutte le luci dei riflettori. Della moglie e della sua famiglia, Nicola Zingaretti parlerà ai microfoni di Che tempo che fa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA