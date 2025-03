“Lorenzo è in un momento di crisi profonda e questa sera la mamma tornerà in Casa per dargli forza“, questo silegge nel comunicato ufficiale di Mediaset riguardo al Grande Fratello. Stasera 10 marzo 2025 entra nella casa Cristina Bacci, la mamma del modello milanese che dopo la rottura della relazione con Shaila Gatta si è ritrovato un po’ in difficoltà. In questi giorni, la donna sta sostenendo la ballerina affinchè diventi la terza finalista del reality di Canale 5.

C’è preoccupazione per Lorenzo Spolverato, dato che nelle ultime notti si sta agitando un po’ troppo. Jessica Morlacchi, infatti, ha dato l’allarme parlando con Helena Prestes e Stefania Orlando dicendo che il ragazzo ha tirato forti pugni al muro durante la notte. “Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite?”, ha detto l’ex leader dei Gazosa, lamentandosi di non essere riuscita a riaddormentarsi. Mamma Cristina Bracci, entrerà oggi 10 marzo 2025 proprio per calmare gli animi e aiutare il figlio a gestirsi meglio in questo momento di difficoltà.

Cristina Bracci, che lavoro fa la mamma di Lorenzo Spolverato

Passiamo subito a scoprire chi è Cristina Bracci, la mamma di Lorenzo Spolverato. Appassionata di sport, è tecnico nutrizionista e istruttrice di fitness. Non solo, Cristina Bracci è anche una massaggiatrice e dà lezioni private come personal trainer. Dal suo matrimonio è nata anche un’altra figlia di nome Giorgia. Per ora la mamma di Lorenzo Spolverato non ha ancora rivelato la sua età ma dai social si apprende che è una grande appassionata di animali e natura e vive con un bellissimo cagnolino del quale spesso mostra le foto. Durante il suo primo ingresso al Grande Fratello aveva lasciato una dolce dedica al figlio: “Sei un ragazzo fantastico, mi fai emozionare. Sei un uomo perfetto, nonostante tutto quello che abbiamo passato“.