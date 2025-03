Cristina Bracci, chi è la mamma di Lorenzo Spolverato: sorpresa nella Casa?

Questa sera il Grande Fratello in versione 2024-2025 chiuderà i battenti, con Alfonso Signorini che incoronerà il vincitore del reality. Lorenzo Spolverato si giocherà la vittoria insieme ai gieffini rimasti e potrebbe ricevere la sorpresa della madre.

Cristina Bracci è la mamma di Lorenzo Spolverato e abbiamo già avuto modo di conoscerla nel programma Mediaset, qualche tempo fa ha infatti incontrato il figlio nel loft più spiato d’Italia, dove ha avuto la possibilità di riabbracciarlo a distanza di mesi, nel corso del suo primo ingresso nel reality, la mamma di Lorenzo Spolverato si era lasciata andare a delle speciali parole nei confronti del figlio: “Sei un ragazzo fantastico, mi fai emozionare. Sei un uomo perfetto, nonostante tutto quello che abbiamo passato“. Questa sera potrebbe tornare nella Casa del Grande Fratello, per poi riabbracciare Lorenzo Spolverato subito dopo la finale.

Cristina Bracci approva la coppia Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Il programma di Canale Cinque, che questa sera volgerà al termine, ha dato la possibilità a Lorenzo Spolverato di conoscere Shaila Gatta, con la quale ha intrapreso una relazione. E la mamma di Lorenzo Spolverato, Cristina Bracci, ha approvato la scelta del figlio, applaudendo alla sua decisione.

Qualche settimana fa Lorenzo e Shaila hanno ricevuto uno striscione, pare proprio da parte della mamma di Lorenzo Spolverato, e in quell’occasione Shaila Gatta non ha perso l’occasione di ringraziare la donna, lasciandosi andare a un simpatico: “Ciao suocera, ciao Cristina” ha esclamato in quell’occasione l’ex velina di Striscia la notizia.

