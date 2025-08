Cristina Brizzolari, chi è l'imprenditrice che ha cambiato vita per produrre riso in Piemonte? È anche presidente Coldiretti nella Regione

Cristina Brizzolari ha cambiato vita per amore della terra e dell’agricoltura sostenibile. La presidente di Coldiretti Piemonte, ospite un anno fa di Monica Setta, raccontava: “Ho un curriculum perfetto, ho studiato, sono diventata commercialista, poi ho studiato anche nel Regno Unito. Sono figlio unico, quindi mia mamma aveva grandi aspettative per me. È una mentalità che abbiamo noi figli unici, siamo impostati sul dovere, non ci riusciamo a divertire molto. Fatti i miei percorsi di studi, sono diventata anche giornalista pubblicista e ho avviato un’attività da intermediazione immobiliare. In poche parole, mi chiedevano di comprare case e affittarle” ha raccontato Cristina Brizzolari. Una bella carriera per l’imprenditrice che poi nel 2004 ha sposato Vittorio, con il quale ha avuto un figlio, Carlo.

Proprio il marito di Cristina Brizzolari aveva delle terre a Casalbeltrame, un paesino in Piemonte. “Io sono cittadina romana, vivevo in centro a Roma, andavo sempre a Londra. Eppure mi sono innamorata di queste campagne desolate”. Il marito aveva anche 180 ettari di terreni incolti: così i due hanno deciso di aprire una grande azienda con un’agricoltura sostenibile. Da quel momento Cristina Brizzolari ha cambiato vita: “Abbiamo una cascina di campagna del ‘700: vengono spesso amici e persone a scoprire il mondo del riso”. Da zero, Cristina ha fondato l’azienda “Riso Buono” e ora è una riconoscitrice di riso in giro per il mondo.

Cristina Brizzolari, chi è: “Così ho cambiato vita”

Cristina Brizzolari ha cambiato vita, trasferendosi dal centro di Roma in Piemonte, dove ora gestisce un’azienda agricola e produce riso. “La mattina mi sveglio presto, comincio a controllare le email. Se sono a Roma, gestisco cose burocratiche tra conti, ordini e Coldiretti. A Torino ho il mio ufficio: sono dinamica, ho tante idee” ha rivelato Cristina Brizzolari, che ha cominciato a commerciare riso anche negli Stati Uniti, occupandosi in prima persona del commercio dei prodotti che provengono dalla loro terra.