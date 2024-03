Cristina Buccino, paura per l’intervento/ “Non potevo camminare”

Cristina Buccino segna il ritorno social: il post su Instagram é virale

Paura per Cristina Buccino, che ritorna sui social dopo una lunga pausa, lasciandosi immortalare mentre é sul letto di un ospedale. La modella e influencer mora dagli occhi da cerbiatta rivela sui social di essere stata colpita da un grave problema di salute, per cui si é reso per lei necessario un intervento chirurgico piuttosto delicato. E il lungo percorso ha voluto almeno due mesi per lei di assenza dai social.

La modella e attrice nota per il ruolo di professoressa de L’Eredità e per aver partecipato nel 2015 alla decima edizione de L’Isola dei Famosi si riattiva via Instagram. Questo, lasciandosi immortalare in un selfie dall’ospedale con su scritto un messaggio destinato a chi si chiedeva il motivo della sua presa distanza dai social.

Il messaggio social di Cristina Buccino

“Ciao ragazzi eccomi qui! -si legge nel messaggio di Cristina Buccino che segna il ritorno della modella, via Instagram -.Mi sono assentata negli ultimi mesi perché non sono stata bene…Ho avuto un problema alla schiena (un’ernia espulsa molto dolorosa che ha ostruito il nervo sciatico della gamba sinistra non permettendomi di camminare bene). Finalmente stamattina ho fatto l’intervento che è andato benissimo. Tra pochi giorni tornerò alla mia vita di sempre…Non vedo l’ora”.

La showgirl calabrese, finita al centro del gossip del momento sul ritorno social, poi, ringrazia la squadra di medici che l’ha avuta in cura e i suoi stretti collaboratori: “Grazie per esservi presi cura di me con professionalità, dedizione e affetto“, scrive la bella e talentuosa Cristina Buccino a conclusione del suo post del ritorno alla vita web sul re dei social network.

In queste ore che la vedono tra i thread di discussione social più virali online, quindi, Cristina Buccino svela l’arcano relativo al suo silenzio online.











