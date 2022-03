Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti, Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Scoppia l’intesa…

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022: come torneranno dalla luna di miele? Prosegue il reality show che altro non è che un esperimento sociale che vede 6 persone che non si sono mai viste prime abbinate per formare 3 coppie che si incontreranno per la prima volta sull’altare. Tra le coppie protagoniste di questa edizione ci sono anche loro: Cristina, 29enne della provincia di Brescia di professione aspirante personal trainer, mentre Mattia ha 34 anni e viene da Bernareggio, in provincia di Monza-Brianza. La loro unione è stata “combinata” dal team di esperti del programma: il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofreddi e Andrea Favaretto che hanno trovato tra i due un’affinità elettiva pari all’84%.

La coppia dopo il matrimonio è partita per il viaggio di nozze. A fare da cornice alla loro conoscenza la bellissima Costiera Amalfitana dove però la coppia ha iniziato ad incontrare le prime difficoltà. Cristina e Mattia, infatti, non sono proprio partiti alla grande per via del distacco della sposa molto sulle sue per via dell’età dello sposo.

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti di Matrimonio a Prima Vista: scatta la complicità in luna di miele

L’inizio del matrimonio a prima vista tra Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti non è partito col piede giusto. La differenza di età tra i due, circa cinque anni, ha frenato Cristina che è apparsa molto fredda verso il suo sposo. Per fortuna dopo un pò i due hanno cominciato a far cadere le rispettive corazze cominciando a conoscersi senza remore e freni. La differenza di età è stata inizialmente un problema per Cristina, ma per fortuna ad un certo punto ha deciso di superarla ponendosi nel giusto modo verso il marito.

Tra i due, infatti, è scattata poco dopo una fortissima complicità che li ha spinti a chiacchierare a lungo. Non solo, poco dopo i due sposini si sono lasciati andare anche a qualcosa di più cominciando a conoscersi dal punto di vista fisico. Un incontro che promette bene tra i due che potrebbero essere una delle coppie a confermare la propria decisione di continuare anche fuori la propria unione celebrata a Matrimonio a Prima Vista 2022!



