Cristina Canali, chi è l'ex moglie di Ivan Zazzaroni e perché si sono lasciati? Dal loro amore la nascita dell'unico figlio Gianmaria...

Prima di sposare l’attuale compagna Monica Gasparini, Ivan Zazzaroni è stato legato per molti anni a Cristina Canali, ex moglie e madre di suo figlio Gianmaria. Del ragazzo classe 1990 non abbiamo moltissime informazioni, questo perché a differenza del papà è cresciuto alla larga dalle luci dei riflettori. Per quanto riguarda la storia d’amore tra Ivan Zazzaroni e Cristina Canali, invece, sappiamo che è naufragata nei primi anni del duemila.

Non sono mai stati chiariti pubblicamente i motivi della rottura, ma il giornalista e l’ex compagna hanno preso strade diverse dopo un periodo di crisi. Sbirciando in rete, si ipotizza che Cristina non approvasse la partecipazione di Ivan Zazzaroni a Ballando con le Stelle, ma tale scenario non è mai stato confermato dai diretti interessati e di conseguenza va preso con le pinze.

Ivan Zazzaroni e l’ex moglie Cristina Canali: in che rapporti sono dopo la separazione?

Possibile quindi che la presenza di Ivan Zazzaroni a Ballando con le Stelle abbia quantomeno alimentato delle tensioni già esistenti con l’ex moglie Cristina Canali, portando poi la coppia alla separazione definitiva. Dopo la rottura, il giornalista sportivo è rimasto single per un po’ di tempo, poi ha trovato l’amore al fianco di Monica Gasparini, la sua attuale compagna.

Anche lei lavora nel mondo del giornalismo e dello spettacolo. Classe 1966, stanno insieme dal 2007 e formano una bellissima coppia. Non è chiaro invece in che rapporti siano rimasti Ivan Zazzaroni e la sua ex compagna Cristina. Con il figlio Gianmaria, invece, il legame appare più che mai solido, anche se il giurato di Ballando con le Stelle tende a non sbottonarsi troppo sulle questioni privati.

