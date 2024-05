Cristina, chi è l’ex moglie Dario Ballantini/ Dal grande amore al divorzio negli anni’2000

Cristina è l’ex moglie di Dario Ballantini, noto imitatore di Striscia La Notizia con il quale è stata sposata per diversi anni. La coppia è convolata a nozze nel’94, e dal loro amore sono nati i due figli: Ilaria e Nedo; i due si separano e l’attore e trasformista intraprende una nuova relazione al fianco di Eleonora Giaiotti, che dà alla luce il suo terzo figlio, Deleo.

Ballantini e Eleonora Giaiotti si sono lasciati nel 2006 e, l’attore e pittore ha poi ritrovato l’amore con Barbara Biscardi. I due, insieme dal 2024, sono convolati a nozze nel 2022: “Abbiamo celebrato il matrimonio nella piazzetta di Campiglia. Passa uno e mi fa: complimenti per la scenografia un po’ teatrale! Ma quale scenografia? È la signora che ha steso il bucato! Erano panni bianchi e ci stavano benissimo” dichiarava il trasformista a Il Tirreno.

Dario Ballantini il matrimonio dopo la rottura con l’ex moglie Cristina: “E’ stato un bel momento”

Dopo la rottura con l’ex moglie Cristina, Dario Ballantini ha deciso di convolare a nozze per la seconda volta con la sua attuale moglie Barbara Biscardi: “Abbiamo fatto da apripista. Dopo le nostre nozze il Comune ha deliberato che si potranno celebrare matrimoni all’aperto in piazza del Mercato. Sono contento per i signori del ristorante che sono bravissimi e avranno un bel da fare. Sposarmi davanti ai miei figli mi ha emozionato molto. E vedere arrivare la sposa accompagnata dai bimbi, i figli delle sue amiche, è stato un bel momento” ha rivelato l’imitatore a Il Tirreno.

E ancora: “Quando di colpo una sera Barbara mi ha detto, con seraficità e assoluta certezza: “ah, tanto noi invecchieremo insieme”. L’ha sparata come una ganzata, divertita da questa cosa, come a dire: ma che ce frega, tanto invecchieremo insieme! E non ha affatto risuonato come una minaccia, anzi: mi è piaciuto molto. Lei neanche lo sa che questa cosa che mi ha detto è uno dei motivi per cui tengo alta la barra. È il motivo per cui mi sento in equilibrio“.











