Tra gli ospiti de La Volta Buona di mercoledì, 28 maggio 2025, c’è anche Niko Cutugno, il figlio di Toto Cutugno. Un rapporto particolare quello tra Niko e Toto, dato che si tratta di un figlio nato da una relazione extraconiugale. Nel 1990, infatti, ebbe un affaire con una donna di nome Cristina. Ricordiamo che, all’epoca, l’artista era sposato con Carla Galli, che è rimasta al suo fianco per ben 50 anni, fino alla sua morte nel 2023.

Ma chi è esattamente Cristina? La liaison tra Toto e l’amante è iniziata nel 1989 durante un volo aereo. La donna, infatti, lavorava come hostess, mentre lui si trovava già nel pieno del successo. Nonostante il matrimonio con Carla, tra il cantante e Cristina scoppiò la passione, portandoli ad avere una relazione intensa. Fu proprio in quel periodo che nacque Niko, il figlio che Cutugno avrebbe riconosciuto solo alcuni anni più tardi, tenendo al segreto l’affaire con Cristina. Di conseguenza, l’hostess si ritrovò a crescere per anni il figlio da sola, scegliendo di non rivelargli l’identità del padre.

Toto Cutugno e l’amante Cristina: la riconciliazione con il figlio Niko Cutugno

Quando Niko Cutugno aveva solo sette anni, il suo nonno materno decise di svelargli la verità su suo padre in modo molto particolare. Come? Un giorno, gli mostrò la copertina della Settimana Enigmistica con il volto di Toto e, improvvisamente, gli disse che si trattava proprio del suo padre biologico. Una notizia scioccante per il bambino, che portò Toto Cutugno a riconoscere il suo primo e unico figlio nel 1997. A spingerlo a fare questa scelta fu anche la moglie Carla. Quest’ultima, infatti, lo incoraggiò a prendersi le proprie responsabilità, perdonandolo per il tradimento.

Inizialmente, la relazione tra Toto e il figlio è stata complicata, al punto che Niko arrivò a descriverlo come un uomo narcisista e bugiardo. Con il tempo, però, sono riusciti a costruire un rapporto sempre più profondo, con Cutugno che parlò più volte pubblicamente del figlio. A sua volta, Niko è rimasto al suo fianco nei momenti più difficili del padre, accompagnandolo durante la malattia che lo ha portato a mancare due anni fa. Dopo la morte di Cutugno, Niko ha mantenuto un profilo riservato, apparendo di rado in televisione.