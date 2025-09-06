Cristina Chiabotto torna a parlare del suo primo incontro col marito Marco e dice 'grazie' al loro cupido Andrea Agnelli

In una bella intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto si racconta tra presente, passato e futuro. Alla rosea, la showgirl conferma la sua passione per il calcio, in particolare per la Juventus, condivisa con l’attuale marito Marco Roscio. Il primo incontro, infatti, sarebbe avvenuto allo stadio. E da quel giorno, Cristina e Marco non si sono più lasciati. “Ci siamo innamorati mandandoci una canzone al giorno a testa: abbiamo la più bella playlist della vita”, ha raccontato la Chiabotto. Ad unirli, in qualche modo, è stato Andrea Agnelli, amico di entrambi.

“Oggi scherzando dice ancora che se io e Marco siamo sposati il merito è anche suo”, racconta la modella al noto quotidiano sportivo. Oggi Cristina si sente felice e appagata, grazie anche alle sue due adorabili figlie a cui è legatissima. A Luce e Sofia, tuttavia, non augura di ricalcare le sue orme, perlomeno non Miss Italia. “Quello che ho vissuto io è raro e non so come sarà questo mondo tra qualche anno. L’importante è che ascoltino i loro sogni”, ha detto.

Cristina Chiabotto, l’amore per il marito Marco e il “filtro” ai corteggiatori

Parlando della sua vita privata e sentimentale, Cristina ha raccontato di avere avuto in passato diversi corteggiatori dal mondo del calcio. Ma ammette altresì di non essere mai stata attratta da determinati approcci che evidentemente non le appartengono. “Ne ho conosciuti molti, frequentati nessuno. Ci sono ragazze che amano certe avances e non sono certo io a giudicarle. Io ho sempre messo il filtro”, ha detto.

Oggi non potrebbe essere più felice della sua scelta, perché nella sua vita c’è una persona di cui si fida profondamente e con cui c’è un feeling speciale. Il suo Marco, imprenditore e tifosissimo della Juventus, è un punto di riferimento importantissimo nella sua vita. E Cristina Chiabotto ci mette tutto il suo impegno per mantenere vivo il fuoco dell’amore.