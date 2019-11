Cristina Chiabotto, debiti col fisco / La showgirl chiede la legge salva suicidi

Momento molto delicato per Cristina Chiabotto, alle prese con alcuni problemi finanziari. La modella sarebbe indebitata col fisco per circa 2,5 milioni di euro; una questione che secondo TorinoToday l’ex Miss Italia, potrebbe risolvere attraverso la procedura di liquidazione prevista dalla legge 3/2012, ovvero la famosa legge “salva-suicidi”. Stando alle ricostruzioni di siti e giornali online, il giudice di Ivrea Matteo Buffoni avrebbe aperto la procedura richiesta dalla stessa Chiabotto con un’istanza presentata lo scorso 3 giugno, quindi poco prima del matrimonio con Marco Roscio. A quanto pare la Chiabotto aveva incaricato Massimo Savio come suo liquidatore. Per la modella ci sarebbero debiti da 2,1 milioni di euro verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, senza contare altri 252mila euro con l’Agenzia delle Entrate, più di 90 mila euro nei confronti di Banca Sella, ed una cifra minore per presunte spese non pagate ad un condominio torinese. Insomma un momento non semplice per Cristina Chiabotto, che a questo punto rischia di essere coinvolta in un tritacarne mediatico.

Cristina Chiabotto, i guai col fisco fanno parlare i social

Inevitabilmente gli appassionati di gossip si domandano come Cristina Chiabotto abbia fatto ad accumulare una cifra di debiti tale. Secondo quanto riporta Fanpage, la situazione economica della modella si sarebbe aggravata circa cinque anni fa, in riferimento ad alcune verifiche della guardia di finanza di Torino che accertava un comportamento elusivo (non fraudolento) da parte della showgirl. Al momento, quindi, Cristina Chiabotto non sarebbe in grado di onorare il debito, anche perché – come sottolinea il noto portale online – la modella disporrebbe appnea di un paio di negozio dal valore inferiore ai 250.000 euro. Inoltre non risulterebbero beni di lusso intestati o liquidità sufficiente per porre rimedio ad una situazione intricata. Con la legge salva suicidi, tuttavia, la Chiabotto vedrebbe ridurre i propri debiti a fronte di un pagamento parziale degli stessi. La sensazione è che dei suoi guai col fisco ne sentiremo parlare finchè non verrà decretata la parola fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA