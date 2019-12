Cristina Chiabotto è incinta del marito Marco Roscio?/ Spunta il pancino dopo…

Primo figlio in arrivo per Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio? L’ex Miss Italia e l’imprenditore sono diventati marito e moglie lo scorso settembre e, dopo tre mesi dal fatidico sì, sarebbero in attesa del primo erede. Il condizionale è d’obbligo anche se, la Chiabotto che ha sempre avuto un fisico longilineo, nelle ultime immagini pubblicate dal settimanale Oggi, sotto la giacca, sfoggia un pancino che ha scatenato rumors su una presunta gravidanza. La coppia è stata beccata mentre si concedeva una romantica passeggiata tra baci e tenere effusioni. Secondo quanto racconta il settimanale Oggi, la Chiabotto starebbe mantenendo il segreto sulla sua prima gravidanza che, tuttavia, dalle foto in edicola, sembrerebbe evidente. Nessun commento, per il momento, da parte dell’ex Miss Italia che, innamorata e felice, è pronta a trascorrere il primo Natale da moglie di Marco Roscio.

CRISTINA CHIABOTTO E MARCO ROSCIO FUTURI GENITORI? SPUNTA IL PANCINO…

Solare, serena e felice, Cristina Chiabotto, dopo tre mesi di matrimonio, appare radiosa accanto al marito Marco Roscio, l’uomo che l’ha convinta a convolare a nozze e a cambiare la sua vita. Un amore travolgente quello che è nato tra l’ex Miss Italia e l’imprenditore che, sui social, si mostrano spesso insieme, più affiatati che mai. Dopo appena un anno di fidanzamento, la coppia ha pronunciato il fatidico sì e, tra pochi mesi, potrebbero diventare presto tre. I rumors sulla gravidanza della Chiabotto sono sempre più insistenti. Per il momento, la coppia non ha confermato, ma non ha neanche smentito. I fans, in attesa di una conferma ufficiale, nel vedere la bellezza di Cristina, sono sicuri che nasconda un dolce segreto. Babbo Natale, dunque, avrà portato la cicogna in casa Chiabotto-Roscio? Non ci resta che aspettare per avere la certezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA