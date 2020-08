Cristina Chiabotto è incinta?/ “Dolce segreto. Annuncio della gravidanza in arrivo”

Cristina Chiabotto in dolce attesa? Sì, almeno stando a quanto rivela il settimanale Gente, nel numero in edicola questa settimana. L’ex Miss Italia, 33 anni, è in vacanza a Paraggi (Liguria) con il marito Marco Roscio, 35. I due stanno trascorrendo momenti romantici e divertenti in questa estate tutta italiana ma starebbero anche nascondendo un “dolce segreto”, come fa sapere la rivista. Pare infatti che Cristina sia incinta ma voglia, per ora, tenerlo solo per se. Non è la prima volta che si parla di presunta gravidanza per la showgirl e conduttrice, eppure finora le voci sono rimaste tali. Le cose però potrebbero cambiare a breve: il lieto annuncio potrebbe infatti arrivare a breve e, precisamente, a settembre, nel giorno del primo anniversario di matrimonio di Cristina e Marco.

Cristina Chiabotto, presto l’annuncio della gravidanza

A corredo del nuovo servizio, il settimanale mostra anche delle foto che, tuttavia, non evidenziano alcun pancino sospetto di Cristina Chiabotto. Eppure, secondo la fonte, non bisognerebbe farsi ingannare dalla forma fisica al top dell’ex Miss Italia, in quanto la verità è che la dolce attesa sta davvero per essere annunciata. Ricordiamo che, prima di incontrare e sposare Marco Roscio, Cristina Chiabotto ha avuto una lunga relazione con Fabio Fulco. Le loro strade oggi sono definitivamente separate: anche lui è infatti impegnato con un’altra donna, Valentina Papa, che si è detto pronto a sposare. Una decisione maturata dopo aver trascorso insieme l’intero periodo di lockdown.



