Cristina Chiabotto è incinta/ Secondo figlio dopo Luce con il marito Marco Roscio

Una Pasqua piena di gioia per Cristina Chiabotto, che ha annunciato sui social di essere incinta. L’ex Miss Italia e attrice è in attesa del suo secondo figlio dopo la nascita di Luce, 11 mesi fa. La bella notizia è arrivata con un post sui social, nel quale Cristina, sorridente e raggiante, si mostra con un bel pancione, accarezzato dalle mani della sua bimba, e con un uovo di Pasqua in braccio. Una foto simile a quella di un anno fa, nel 2021, quando aspettava la piccola Luce, che sarebbe poi nata a maggio.

Nel post pubblicato sui social, si legge: “Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti, oggi e sempre. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore, mamma, papà e Luce”.

Cristina Chiabotto diventerà dunque mamma bis: per lei il secondo figlio dopo la nascita di Luce, 11 mesi fa. Dopo l’incontro con Marco Roscio, i piani dell’attrice ed ex Miss Italia sono cambiati radicalmente. Basti pensare che quando era fidanzata con Fabio Fulco, la maternità non era nei suoi pensieri. Il marito, sposato a settembre 2020, le ha fatto cambiare totalmente idea e adesso nei panni di mamma, Cristina ci si ritrova benissimo. A maggio 2021 è nata la piccola Luce: sui social, l’attrice mostra spesso la piccola, mai ripresa in volto, e ogni volta utilizza parole dolcissime per descrivere quello che lei rappresenta nella sua vita. “Il dono più bello”, aveva scritto in occasione della sua nascita, meno di un anno fa.

Marco Roscio e Cristina si sono conosciuti dopo la fine della relazione tra questa e l’attore Fabio Fulco. L’imprenditore è riuscito a far innamorare l’ex Miss Italia, tanto che il matrimonio è arrivato dopo pochissimo tempo. A coronare la loro storia d’amore, la nascita di Luce, il loro dono più grande. Adesso la famiglia è pronta ad allargarsi ancora!

