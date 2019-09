Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono sposati/ Foto: “Che sia una cosa sola!”

“…21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola.” È con queste poche parole che Cristina Chiabotto annuncia attraverso il suo profilo Instagram di essere convolata a nozze col suo compagno. Lui è l’imprenditore Marco Roscio, che l’ex Miss Italia ha conosciuto circa due anni fa alla fine di una storia d’amore, durata ben 12 anni, con l’attore Fabio Fulco. Le poche parole della Chiabotto, che annunciano il matrimonio, sono però accompagnate da un’ancora più esplicati foto. In questa, Cristina e Marco sono appena usciti dalla chiesa e vengono inondati dalle consuete manciate di riso lanciate dagli invitati all’evento. Una cerimonia per parenti e amici e blindatissima quella di Cristina Chiabotto e Marco Roscio. Non si trovano, infatti, ulteriori scatti, sui social, oltre quello pubblicato dalla sposa in serata.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono marito e moglie

Ciò fa presagire che vedremo gli scatti del matrimonio di Cristina Chiabotto e Marco Roscio in esclusiva su qualche settimanale di gossip, molto probabilmente Chi. Dopo la cerimonia religiosa celebrata all’interno della chiesa di Sant’Uberto a Venaria, i novelli sposi e i circa 400 invitati si sono recati nel luogo scelto per i festeggiamenti. L’ex Miss Italia e l’imprenditore hanno scelto la Reggia per il ricevimento nuziale. Tantissimi i Vip presenti all’evento. Tra questi l’ex ad della Juventus Antonio Giraudo, Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Non sono mancati gli auguri di Vip anche sul web: da Paola Perego a Mariano Di Vaio, da Ilenia Lazzarin a Giorgia a Michela Quattrociocche.





