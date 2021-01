Cristina Chiabotto incinta/ Primo figlio dal marito Marco Roscio: “Dono meraviglioso”

Cristina Chiabotto è incinta del primo figlio. L’ex Miss Italia, sposata con Marco Roscio con cui è convolata a nozze a settembre del 2019 dopo un fidanzamento durato circa un anno. Dopo aver assaporato la bellezza della vita matrimoniale per dodici mesi nel corso dei quali si sono scoperti ulteriormente come marito e moglie, Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio hanno deciso di allargare la famiglia. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell’ex Miss Italia che ha condiviso uno scatto in cui sorride e mostra per la prima volta il pancino di 25 settimane. Con lei c’è anche il marito che indica il frutto del loro amore e il loro cagnolino con cui il nascituro potrà giocare. Una foto in bianco e nero quella scelta dalla bellissima ex Miss Italia che sprigiona tanta felicità con il suo sorriso.

CRISTINA CHIABOTTO E MARCO ROSCIO: “PRIMO FIGLIO IN ARRIVO”

Sarà un 2021 davvero speciale per Cristina Chiabotto e Marco Roscio che, tra qualche mese, diventeranno per la prima volta genitori. “25 settimane di te… Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore“, scrive la ex Miss Italia. Ancora incerto il sesso del nascituro che è già atteso da mamma e papà e dai loro amici. Tantissimi i messaggi di auguri sotto il post della Chiabotto. “Che bello. Tanti auguri”, scrive l’ex Miss Italia Giusy Buscemi. “Non ci credo! Che bello” ha scritto Natasha Stefanenko. “Che meraviglia! Tanti auguri” è il commento di Nicoletta Romanoff. “Ma che meraviglia! Ma ci siamo messe tutte d’accordo? Auguri dolce Cri”, scrive Alessia Ventura che diventerà anche lei mamma per la prima volta tra pochi mesi.





