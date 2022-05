Cristina Chiabotto incinta/ “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in quattro”

Cristina Chiabotto mamma bis a Verissimo

Cristina Chiabotto ospite di Verissimo racconta la sua immensa gioia per la seconda gravidanza. La ex Miss Italia e conduttrice torna nel salotto di Silvia Toffanin per condividere con il pubblico una notizia bellissima: sarà mamma per la seconda volta. “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in quattro, più la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa” ha rivelato proprio la ex Miss Italia su Instagram. Una notizia che è arrivata qualche giorno dopo il primo compleanno della primogenita Luce a cui ha dedicato un bellissimo messaggio sui social: “ricordo ogni istante di un anno fa, di quel giorno pieno di emozione, agitazione e tanta voglia di averti tra le nostre braccia”.

Per la Chiabotto, felicemente sposata all’imprenditore Marco Roscio dal 2017, è un momento di grande felicità. Nel 2019 la coppia ha pronunciato il lieto si e due anni dopo è arrivata la prima figlia Luce. A distanza di un anno ecco la notizia dell’arrivo di una seconda gravidanza. ” Guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita” ha poi aggiunto la showgirl.

Cristina Chiabotto, riguardo la figlia Luce “è un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno”

Cristina Chiabotto sarà presto mamma per la seconda volta. La ex Miss Italia è sposata da circa 3 anni con l’imprenditore Marco Roscio da cui ha avuto la prima figlia Luce. Un nome a cui la showgirl è molto legata come ha raccontato in una intervista: “è un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa. Ero sulla mia isola del cuore, Formentera, e lì ho voluto suggellare con il tatuaggio l’inizio di una nuova consapevolezza. Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”.

Non solo, la piccola ha un secondo nome: Maria. Un nome importante per la Chiabotto che ha spiegato: “è in onore della mia nonna che amavo tanto e che è scomparsa nel maggio dello scorso anno per il Covid. Avere un figlio era un progetto di vita che mio marito Marco e io cullavamo da un po’. Appena abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento giusto, sono rimasta incinta. Credo che sia un segnale che arriva dall’alto, un messaggio di speranza che mi ha dato un’iniezione di gioia pura in un momento come questo, così particolare e complicato per tutti”.











