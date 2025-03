Cristina Cianetti è una delle nuove dame di Uomini e Donne che in questa edizione sta facendo molto parlare di sè. La donna si sta mettendo in gioco nel programma di Maria De Filippi in cerca dell’amore della sua vita dopo le esperienze passate che l’hanno resa single ancora oggi. Bionda, affascinante e dal carattere forte, Cristina Cianetti ha colpito tutti nel dating show di Canale 5 accendendo la curiosità dei fan sulla sua figura. Proprio per questo, andiamo a conoscerla meglio e a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

Nata a Roma, Cristina Cianetti vive oggi a Pomezia, in provincia. Ancora non si sa quando sia precisamente il suo compleanno, ma è noto il suo anno di nascita. Classe 1968, è un operatore socio sanitario di professione e appassionata del suo lavoro ha spiegato di essere molto impegnata e di fare una vita frenetica. Ancora non si sa nulla invece sul suo passato sentimentale, dato che a Uomini e Donne non ha raccontato nulla rispetto ai suoi fidanzati precedenti. Non si sa nemmeno se abbia figli. Insomma, Cristina Cianetti è molto attenta alla sua privacy, anche se secondo le foto presenti sui social sembrerebbe non essere diventata madre.

Cristina Cianetti ha fatto tanto parlare di sè per via della frequentazione con Alessio Pili Stella di Uomini e Donne. Tra i due è finita malissimo per via di una forte incompatibilità a livello caratteriale. La dama del trono over è finita al centro delle polemiche dopo la sua ultima sfilata nel programma, dove secondo i fan si è vestita in modo poco consono sbagliando totalmente il tema. Chi segue Uomini e Donne sa benissimo che ogni tanto la redazione organizza delle passerelle dove dame e cavalieri possono sfilare. Cristina Cianetti non ha convinto nessuno vestendosi da Freddie Mercury sotto la canzone “I want to break free”.