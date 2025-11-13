Cristina Comencini: dai figli Carlo Calenda, avuto a 17 anni a Luigi e Giulia fino al nuovo compagno Francois Caillat: "Conosciuto quando ero giù"

Figli Cristina Comencini: da Carlo Calenda avuto a 17 anni a Luigi e poi Giulia

La regista Cristina Comencini non ha avuto una vita privata semplice. Diventata mamma già a diciassette anni di Carlo Calenda, nato dal suo amore dell’epoca, il giornalista Fabio, già l’anno precedente aveva deciso di abortire. Rimasta infatti incinta (a quanto pare sempre di Fabio), Cristina ha deciso di mettere al mondo Carlo proprio nel 2017. Poi, nell’estate dei suoi 17 anni, è arrivato proprio Carlo, che ha cresciuto pur essendo solo una ragazzina. “Mamma mi disse di tenerlo e aggiunse che non ero obbligata a sposare quel ragazzo che all’epoca era il mio fidanzato” ha rivelato. Si trattava di Fabio Calenda, a sua volta giovanissimo. Il giornalista, figlio di un ambasciatore, aveva appena un anno in più di Cristina Comencini quando lei è rimasta incinta: più avanti i due si sono sposati e hanno avuto anche un’altra figlia, Giulia, qualche anno più tardi.

Una relazione, quella tra Cristina e Fabio, durata alcuni anni. Poi, dopo la rottura, la regista si è legata diversi anni dopo ad un altro uomo, Riccardo Tozzi, sceneggiatore. I due sono stati insieme per diversi anni, fino al 2016: con lui ha avuto il suo terzo figlio, Luigi, che fa lo YouTuber ed è un musicista. Cristina Comencini, oltre a crescere da giovanissima i suoi figli, si è ritrovata a fare lo stesso con la sua nipotina, nata quando lei aveva appena 33 anni. La ragazza, Tay, è la figlia di Carlo Calenda ed è nata quando lui aveva appena 16 anni.

Chi è il nuovo compagno di Cristina Comencini Francois Caillat: “Ho un compagno francese, conosciuto in un periodo in cui stavo giù”

Oggi Cristina Comencini è felice al fianco di un altro uomo. In un’intervista a Repubblica, circa un anno fa, parlando della sua casa di Roma ha ammesso di non volerla vendere per via dei tanti ricordi che contiene: e ha così parlato anche del suo nuovo amore. “È la casa dove oggi vivo una nuova vita sentimentale, che da otto anni accoglie il mio compagno francese — il cineasta François Caillat — e dalla quale mi distacco per andare da lui.” Ed a proposito del primo incontro ha confessato: “Ci siamo incontrati al Festival du Film Italien de Villerupt, in Lorena. Io non ci volevo neppure andare, era un periodo in cui ero un po’ giù…” Oggi infatti Cristina vive tra Roma e Parigi, dove ha luogo il suo amore per il cineasta.