Cristina Congiunti, moglie Francesco Venditti/ I figli Leonardo e Mia: doppiatori?

Dopo la fine del suo matrimonio con Alexandra La Capria, Francesco Venditti ha sposato Cristina Congiunti, che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. “Il mio grande amore ed io. ieri è stato il tuo compleanno, nove anni insieme e fino alla fine dei nostri giorni ci terremo per mando proprio come ora”, ha scritto la moglie Cristina su Instagram, in occasione dell’ultimo compleanno di Francesco. La coppia ha avuto due figli: Leonardo, che è nato nel 2015, e Mia, che è nata nel 2019. I due bambini vanno d’accordo con i fratelli maggiori e sono molto spesso tutti e quattro protagonisti delle foto di nonna Simona Izzo.

In un’intervista di qualche anno fa ad Amica, parlando dei sui quattro figli, Francesco Venditti ha detto: “Io sono un papà che guarda dall’alto, ma non mi devi tradire. Tommaso di 19 anni canta ed è un fico. Alice a 21 anni fa l’università, teatro e la doppiatrice. Leonardo ne ha 4, e piano piano forse porterò anche lui nel doppiaggio. Intanto glielo insegno, poi vediamo quello che succede. Mia ha solo 4 mesi, c’è tempo… Spero di non rovinare loro la vita…”.

I figli di Francesco Venditti: futuri doppiatori?

Francesco Venditti che ha iniziato a fare il doppiatore a 5 anni, vorrebbe tramandare la tradizione di famiglia anche ai figli più piccoli, Leonardo e Mia: “Io penso che le cose vadano tramandate, come hanno fatto con me. Io ho iniziato a 5 anni, ma a 14 ho detto basta, perché mi ero rotto. Poi l’ho ripreso. A parte il sostentamento, è un lavoro in cui ogni giorno scopri qualcosa”, ha detto sulle pagine di Amica.

Il figlio Tommaso, invece ha seguito le orme del nonno Antonello, iniziando a fare musica. Sul suo rapporto con i quattro figli ha aggiunto: “Io voglio essere un padre imperfetto! La perfezione è nell’imperfezione. Io mi reputo un padre normale. Anche se a 43 anni avere quattro figli non è proprio nella media. Alla mia età mi ritrovo con le esperienze di un settantenne. Con una figlia di 21 anni, sarei un cretino se mi mettessi a fare il pischello”.

