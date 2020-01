Cristina D’Alberto Rocaspana, fidanzata di Daniele Liotti / Cinque anni d’amore

Il nome di Cristina D’Alberto Rocaspana è diventato abbastanza popolare tra gli appassionati di gossip e dello spettacolo, essendo la fidanzata di Daniele Liotti, il celebre attore di Un passo Dal Cielo, la fortunatissima fiction di Raiuno. Questa sera, il suo compagno, sarà ospite speciale nella puntata dei Soliti Ignoti – Lotteria Italia. Per chi non l’avesse vista all’opera sul piccolo schermo, sveliamo subito qualche dettaglio in più sulla donna che fa battere il cuore di Liotti da ormai cinque anni. Cristina D’Alberto Rocaspena è innanzitutto una modella ed una attrice, figlia di mamma spagnola e di padre veneto. E’ nata in provincia di Belluno nel 1977 e fin da piccola coltiva la passione per l’alimentazione e la cucina, per lo sport e per il fitness. E’ grande tifosa dell’Inter, ama la moda e la pubblicità, così ben presto riesce a guadagnarsi il suo spazio in diversi programmi tv. Il suo debutto in televisione arriva nel 2000, quando prende parte allo show realizzato da Diego Dalla Palma, Specialmente Tu. Nel 2001 Cristina D’Alberto Rocaspana lavora come ballerina nel famosissimo programma della Carrà, Carramba che Sorpresa, prima di passare all’Eredità. Insomma Cristina D’Alberto Rocaspana non è solo la fidanzata di Daniele Liotti, ma una vera professionista apprezzata anche ad alti livelli.

Cristina D’Alberto Rocaspana, il legame con le fiction televisive

Dopo aver collezionato diverse partecipazioni in tv, Cristina D’Alberto Rocaspana ottiene visibilità e gradimento grazie alle fiction. Dopo aver studiato recitazione, Cristina nel 2006 ottiene la parte della ricercatrice in Vivere, famosa soap opera di successo di Canale 5. In quella fiction interpreta il ruolo di Flavia Draghi, mentre nel 2009 entra nel cast di Un Posto Al Sole, dove ha indossato i panni di Greta Fournier, una donna estremamente sensuale e cinica. Il fidanzamento con Liotti sembra essersi concretizzato non molto dopo il loro primo incontro, avvenuto grazie ad una cena organizzata da alcuni amici in comune. Lui all’epoca aveva già un figlio, Francesco, avuto dalla sua ex fidanzata da giovanissimo. Con Cristina D’Alberto Rocaspana metterà al mondo la piccola Beatrice nel settembre del 2017. A due anni di distanza la coppia gode di grande salute dal punto di vista sentimentale, nonostante i tanti impegni lavorativi di entrambi. L’amore è forte e il legame si è rafforzato ulteriormente con l’arrivo della piccola Beatrice.

