Cristina Daniele ricorda papà Pino e zio Salvatore/ “Vi immagino di nuovo insieme”

La morte di Salvatore Daniele, fratello del celebre cantante Pino, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un tragico destino quello dell’uomo, 56 anni, morto allo stesso modo del fratello: con un attacco di cuore. Salvatore, d’altronde, soffriva di problemi cardiaci da tempo. Tanti hanno voluto allora ricordarlo, approfittandone per inviare un messaggio anche all’indimenticabile Pino Daniele. Anche Cristina, figlia di Pino e nipote di Salvatore, ha condiviso su Instagram un vecchio scatto che immortala i due fratelli insieme, da giovani, intenti a scherzare tra loro. A questo scatto, Cristina ha affiancato una didascalia che recita: “Mi piace immaginarvi così, di nuovo insieme tornati giovani e sereni“. Parole, quelle della donna, che in pochi minuti hanno ricevuto commenti di cordoglio e commosso da parte dei fan del cantante.

Anche Nello Daniele ricorda il fratello Salvatore

Poche ore dopo la morte di Salvatore Daniele, anche suo fratello minore Nello ha voluto salutarlo con un lungo e toccante messaggio pubblicato su Facebook al fianco di uno scatto che li vede sorridere insieme. Nell’addio si legge: “Che dirti il maledetto cuore ti ha portato via proprio oggi, mentre io sono qui in Toscana lontano da Napoli a tenere a bada l’altro che fa un po’ di capricci, ma sto arrivando da te. – per poi concludere – Noi siamo i DANIELE e in un modo o un altro ne usciremo sempre a testa alta!! Ciao Totó ti voglio bene anche se non te l’ho mai detto, ma eri speciale perché eri diverso.”

