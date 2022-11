Cristina D’Avena 40 anni di carriera/ Il nuovo album e i commenti alle foto sexy…

Cristina D’Avena festeggia i suoi 40 anni di carriera

Cristina D’Avena sarà una degli ospiti di Silvia Toffanin all’interno dello studio di Verissimo. La cantante che ha fatto sognare e cantare ben due generazioni con le sue sigle dei cartoni animati, sarà in studio per celebrare e parlare dei suoi 40 anni di carriera. Cristina, un’eterna bambina e un aspetto da far invidia a molti eppure la cantante ha 58 anni e ben 40 anni di carriera alle spalle, che ha deciso di festeggiare con l’uscita di un nuovo album intitolato: “40-Il sogno continua”.

In merito all’album, in un’intervista ANSA, Cristina ha dichiarato: “Si, il sogno continua e non finisce mai, perché ho sempre voglia di condividere le mie emozioni e di donarmi al pubblico, che ancora mi ama in modo pazzesco”. L’album verrà pubblicato il 9 dicembre in un’edizione limitata e contiene collaborazioni con personaggi importanti come: Orietta Berti, Lorella Cuccarini, Albe, Myss Keta, Elettra Lamborghini, Alfa, Cristiano Malgioglio, Jr Stit e Dj Matrix & Amedeo Preziosi. Per Cristina la paura di poter essere “dimenticata” dal pubblico italiano non esiste, anche perché le sue canzoni vengono ancora trasmesse in televisione.

Cristina D’Avena, oltre alla voce, il pubblico elogia la sua bellezza ma alcuni esagerano

Oltre ad essere apprezzata per il suo grande talento musicale, Cristina D’Avena affascina il pubblico anche per la sua grande bellezza. In particolare, il pubblico maschile è rimasto affascinato dalle varie foto in costume che questa estate la cantante ha postato su Instagram ricevendo molti like e commenti e non solo. Cristina ha sempre dichiarato che le piace mostrarsi e ha anche dichiarato che come donna piace molto proprio perché forse intriga molto il suo essere donna e al contempo bambina.

Nonostante tutto, la situazione a volte è sfuggita di mano, la stessa Cristina ha raccontato di eventi poco piacevoli accaduti durante i suoi concerti: “Ai concerti mi urlano ‘escile’. Sì, lo fanno sempre. Appena ho un bustino o una magliettina scollata, parte il coro ‘escile’. Non grido al cat calling. All’inizio un po’ mi offendevo ma poi ho capito che più ti irrigidisci e peggio è. Devi riderci su, fartelo scivolare via, lo vivo a mia volta come un gioco e la cosa finisce lì”. Le parole rivolte al fisico di Cristina sicuramente avranno avuto un’impatto anche sul suo fidanzato Massimo Palma, l’unico che da anni è sempre al suo fianco.

