Cristina D’Avena, bikini e messaggio misterioso/ “Ciak, si gira!” Fan in visibilio

Cristina d’Avena è senza dubbio una delle regine di questa estate che volge alla conclusione. La 56enne cantante e attrice, famosa in particolare per le moltissime sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato diverse generazioni, ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo scatto sulla sua pagina Instagram. Ancora una volta la foto ha allietato in particolare i fan maschietti dell’artista bolognese, visto che la stessa ha mostrato il suo generoso decoltè che sembra sfidare il tempo. La D’Avena ha esternato senza dubbio il suo lato più sexy e nel contempo ha stuzzicato anche l’attenzione dei fan con una didascalia un po’ misteriosa. A corredo della foto, infatti, la cantante ha scritto «Ciak… Si gira… Vi penso!». A cosa farà riferimento l’artista? Non è da escludere che la stessa stia lavorando ad un nuovo progetto, magari un videoclip legato ad un nuovo album, ma secondo il Corriere della Sera non è da escludere che si faccia riferimento ad un film.

CRISTINA D’AVENA SEXY SU INSTAGRAM: I COMMENTI DEI FAN

Un annuncio che ha scatenato l’attenzione dei suoi numerosi follower, che spesso e volentieri seguono la loro beniamina in giro per le varie piazze italiane. L’estate 2020, nonostante i numerosi divieti per il covid, ha visto la D’Avena suonare in diversi posti, sia da sola ma anche in compagnia dei Gem Boy o di altre cover band. E l’anno prossimo la cantante emiliana festeggerà i 40 anni dalla prima sigla di cartoni cantata, datata 1981. Il suo esordio ufficiale, però, risale a diversi anni prima, visto che a soli 3 anni si presentò sul palco dello Zecchino d’Oro con il brano, divenuto poi famosissimo, “Il valzer del moscerino”. Con quel pezzo la piccola, all’epoca, D’Avena, ottenne il terzo posto, medaglia di bronzo, ma il successo fu incredibile. Tornando allo scatto su Instagram, non sono mancati commenti del tipo «Esplosiva, ti amavo da bambino e anche adesso», e ancora «Sei stupenda». C’è anche chi però ha storto il naso, sottolineando l’eccessivo utilizzo di filtri o fotoritocchi, ma a riguardo noi non abbiamo affatto certezze.



