Cristina D’Avena: “Bimbi mi chiedono di sposarmi”/ “Niente figli, ma senza rimpianti”

Cristina D’Avena ha parlato a cuore aperto della sua vita, completamente dedicata alla musica per i più piccoli e non solo, nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Continuo a ricevere spesso proposte di matrimonio, l’ultima qualche giorno da, da un bambino di sei anni”, ha raccontato. Per loro, d’altronde, è un vero e proprio mito: la voce delle canzoni dei loro cartoni animati preferiti. Ma non solo. “Sono un personaggio che unisce tutte le generazioni: c’era una piazza strapiena; i più anziani seduti, la curva che urlava, i bambini che mi chiedevano le canzoni. Bellissimo! Avevamo tutti voglia di recuperare un po’ di normalità dopo il Covid”.

Il pubblico più amato dalla cantante, però, sono davvero i bambini. È per questo motivo che ha ammesso che se non avesse avuto una carriera nel mondo della musica, avrebbe voluto comunque lavorare insieme a loro. “Avrei fatto la dottoressa come mio padre Alfredo. Neuropsichiatra infantile. Ai miei concerti vengono tanti bambini speciali, le mamme mi scrivono per parlare con loro, mi dicono che dopo sono più tranquilli. Forse li aiuto lo stesso”.

Cristina D’Avena e i bambini, un amore eternamente ricambiato. La cantante dei cartoni animati, nonostante ciò, non ha avuto figli. “Non mi manca adesso e spero che non diventi un rimpianto. Ogni tanto mi chiedo come sarebbe stato se ne avessi avuto uno”, ha ammesso nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Al momento l’artista, sempre super impegnata con i suoi progetti lavorativi, ha anche un fidanzato, ma ci tiene a mantenere la privacy sulla sua storia d’amore. “No, non dica il nome!, che in questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione. Sono riservatissima”, ha concluso.

