Cristina D’Avena sarà una delle protagoniste della trasmissione Obbligo o Verità con la conduzione di Alessia Marcuzzi e che andrà in scena lunedi 14 Aprile 2025. La donna parlerà di tanti temi relativi alla sua carriera e alla sua vita e non potranno mancare dichiarazioni riguardanti il suo compagno Massimo Palma, storico fidanzato della cantante.

Massimo Palma è il compagno da tempo di Cristina D’Avena e – nonostante lui si occupi del mondo dello spettacolo – non si hanno molte notizie riguardo la sua vita privata, se non grazie alle dichiarazioni della donna, e vediamo meglio chi è Massimo Palma, un personaggio a cui la cantante è molto legata. Massimo Palma è titolare dal 1989 con un’azienda di Spettacolo.

Lui è infatti il proprietario e unico reale responsabile dell’Agenzia Crioma s.r.l, azienda che si occupa di diversi artisti del mondo dello spettacolo e tra questi c’è anche Cristina D’Avena e Massimo è sempre presente agli eventi della donna sebbene non si facciano riprendere spesso assieme. Massimo Palma è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna ed ha lavorato in passato anche con la Warner Bros Italy.

Cristina D’Avena e il rapporto con il compagno Massimo Palma: dalle voci del matrimonio alla questione figli

Cristina D’Avena ha parlato spesso del rapporto con Massimo Palma e di come lui sia una figura importante nella sua vita. Massimo e Cristina sono molto affiatati ed uno dei rimpianti della coppia e in particolare di Cristina è quello di non aver avuto figli con la showgirl e cantante che si è raccontata su questo difficile tema ai microfoni del Corriere della Sera:

“E’ stata tutta colpa mia, quando fai un mestiere come questo non ti fermi mai a pensare che gli anni passano”, svela la cantante che sottolinea come il mondo della musica sia molto bello e ti permette di incidere canzoni, fare nuovi dischi e tanto altro ma alla fine è anche un mondo che dà privazioni e per questo è dura farci i conti.

Cristina D’Avena ha lasciato intuire quindi che la decisione è arrivata più da lei che dal compagno, e purtroppo bisogna dire che ‘Noi donne abbiamo un orologio biologico che ad un certo punto si ferma e ad un certo punto non ci ho più provato”. Tra l’altro Cristina D’Avena ha sottolineato di aver rifiutato la proposta di matrimonio per i troppi impegni.