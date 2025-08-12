Massimo Palma è l'attuale compagno di Cristina D'Avena, chi è e di cosa si occupa il grande amore della cantante e showgirl

Cristina D’Avena, la serenità ritrovata con il compagno Massimo Palma: con lui ha superato un tradimento

Cristina D’Avena, la voce più amata dei cartoni animati italiani, sta vivendo un momento di grande serenità dal punto di vista sentimentale. Grazie a Massimo Palma, suo compagno da tempo, la cantante ha ritrovato l’equilibrio che cercava da tempo, dopo aver sofferto tanto in amore. In una intervista rilasciata qualche mese fa ad Alessia Marcuzzi, in occasione del gioco Obbligo o Verità, Cristina D’Avena aveva parlato del tradimento subito da un ex fidanzato in passato, spiegando quanto avesse sofferto.

Clara, un nuovo fidanzato dopo Jacopo Neri?/ La cantante dopo la rottura: "Non sono più innamorata"

“Il mio fidanzato andò con la mia migliore amica”, racconta Cristina D’Avena nel vis a vis con la Marcuzzi, lasciando di sasso la conduttrice e il pubblico a casa. Fortunatamente, adesso, quella storia fa parte del passato, poiché con Massimo Palma c’è grande rispetto e trasparenza.

Massimo Palma, l’amore di Cristina D’Avena per il compagno e il rimpianto per i figli mai arrivati

Di Massimo Palma non abbiamo moltissime informazioni, questo perché non fa parte del mondo dello spettacolo, almeno non direttamente. Ha infatti un’agenzia che si occupa di seguire vari artisti, tra cui la sua compagna Cristina D’Avena. Quando si sono conosciuti, i due hanno sperimentato un vero e proprio colpi di fulmine e oggi sono felici l’uno al fianco dell’altro.

Anna ha un fidanzato?/ La rivelazione sibillina: "Lascio che le canzoni parlino per me..."

Parlando della sua vita privata in una lunga intervista ad Adnkronos, la D’Avena ha confessato il rimpianto di non aver avuto figli, malgrado ci avesse provato. “Era troppo tardi quando ho tentato. Non avere figli è il mio rimpianto”, ha spiegato Cristina D’Avena a proposito della maternità mancato. Oggi però la cantante dei cartoni animati guarda avanti, senza voltare lo sguardo verso ciò che non è stato o che poteva essere.