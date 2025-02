Cristina D’Avena sarà ospite nella trasmissione Splendida Cornice che vedrà la conduzione di Geppi Cucciari. Cristina è diventata famosa inizialmente con canzoni per i cartoni animati, sigle che hanno riscosso successo ovunque ma è riuscita a reinterpretarsi negli anni in altri ruoli. Andiamo a vedere meglio chi è Cristina D’Avena.

Cristina D’Avena nasce a Bologna il 6 Luglio 1964, figlia di Alfredo ed Ornella, il padre era un noto medico pugliese mentre la madre era una casalinga. Ha una sorella di nome Clarissa, di dieci anni più piccola ma le due si assomigliano davvero molto. Inizialmente lei non ambiva alla carriera dello spettacolo ma voleva ambire ad un’altra strada.

Cristina D’Avena si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e sogna di laurearsi e specializzarsi in Neuropsichiatria ma alla fine non riesce e continua invece nella carriera nel mondo dello spettacolo. Fin da piccola Cristina D’Avena è legata al mondo dello spettacolo, partecipa allo Zecchino d’Oro a soli 3 anni e si classifica al terzo posto. Nel 1981 compone la prima sigla per un cartone animato, per Bambino Pinocchio.

Cristina D’Avena, l’ascesa musicale e il fidanzato Massimo Palma

Cristina D’Avena vende milioni di copie con l’album Fivelandia dove racchiude tutte le sigle dei cartoni animati dal 1983. Non solo musica in quanto Cristina lavora anche come attrice, nel 1986 interpreta Licia in una serie di telefilm riguardo la nota serie per ragazzi. Negli anni la donna è riuscita a reinventarsi ed ha un grande seguito anche sui social dove posta spesso foto che il pubblico – specialmente quello maschile – apprezza più che volentieri.

Cristina lavora anche come conduttrice allo Zecchino d’Oro per tre anni e scrive anche libri per bambini. Per quel che riguarda la vita privata Cristina D’Avena è sempre rimasta lontana dai riflettori, ha avuto un flirt in passato con Pasquale Finicelli durante il telefilm Kiss Me Licia con l’uomo che interpretava a quel tempo Mirko.

Cristina D’Avena è legata da tempo a Massimo Palma, laureato in Economia e Commercio e titolare dell’agenzia di Spettacolo Crioma Srl. I due non hanno figli e la donna ne ha parlato in passato all’Adnkronos: “Mi è dispiaciuto non avere figli, ho dato priorità alla mia carriera, ero talmente assorbita dalle cose che facevo che non mi sono focalizzata sulla vita privata” ha raccontato la donna con qualche rimpianto.