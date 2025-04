La sua voce dolce sa di casa ed è ancora oggi capace di far ballare e cantare intere generazioni. Cristina D’Avena è a tutti gli effetti la regina italiana delle sigle tv. Ha prestato la sua voce ai cartoni più famosi di sempre, restando sulla cresta dell’onda dagli anni ottanta fino al duemila e oltre. Tra le più celebre sigli come non menzionare Kiss Me Licia, Occhi di gatto, I Puffi sanno, Mila e Shiro, Lady Oscar, Pollon combinaguai, Sailor Moon, È quasi magia Johnny, Rossana, Detective Conan e What a mess Slump e Arale. Cristina D’Avena è famosa da sempre, eppure è una persona estremamente riservata e allergica al gossip.

“Io sono fatta così”, spiega la cantante in una bella intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera. “Mi hanno proposto anche ogni reality ma non lo farei mai, sono discreta. Ma posso dire che in amore sono felicissima”, ha confermato. Oggi infatti Cristina D’Avena è felicemente impegnata col compagno Massimo Palma.

Un argomento che la fa soffrire è indubbiamente quello legato ai figli, che non sono mai arrivati. Cristina D’Avena cerca di non guardarsi indietro, ma fa dei ragionamenti su quel che è stata la sua vita. “I figli sono una nota dolente, perché a forza di correre mi sono un po’ persa negli anni. Questa mia eterna giovinezza purtroppo eterna non è. Non posso dire che sia un grande rimpianto non essere diventata mamma, ma nemmeno che non ci pensi”, spiega sincera la cantante.

Cristina D’Avena non nega che le sarebbe piaciuto diventare madre, ma ormai è un pensiero che ha messo nel cassetto da tempo. “Sicuramente sarei stata contenta ma la mia vita è stato un susseguirsi di emozioni, comunque ho tantissimi bambini che mi vogliono bene, in un modo diverso”, le sue parole. Un messaggio forte e chiaro a quei bambini, oggi adulti, cresciuti con le sue sigle.