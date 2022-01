Cristina D’Avena/ “Con mia nonna legame speciale: mia complice, amica e prima fan”

Per festeggiare i 40 anni di carriera, Cristina D’Avena è stata ospite oggi di Da Noi a ruota libera, su Rai1. “Finalmente siamo qui, dopo essere stati ‘schedati'”, ha commentato, riferendosi al mantenimento delle distanze finora necessarie. “Ho fatto crescere varie generazioni”, ha confidato, ricordando la sua prima canzone per Lo Zecchino d’Oro. La sua prima fan è stata la sua nonna: “Io sono stata l’unica nipotina femmina”, ha spiegato, “Io mi chiamo come lei, Cristina, quindi lei era la nonna Tina ed ero la sua bambolina, la sua nipotina femmina. Poi dopo 10 anni è nata mia sorella ma avevamo un legame pazzesco, lei era la mia complice”, ha raccontato.

Cristina D’Avena ha raccontato alcuni aneddoti spiegando che proprio la nonna Tina le reggeva spesso il gioco in diverse situazioni. “E’ stata sempre la mia più grande complice e la mia più grande amica, mi confidavo con lei”, ha aggiunto. “Era la mia prima fan insieme a nonno”, ha spiegato.

Nel corso della trasmissione di Francesca Fialdini, non potevano mancare alcuni dei grandi successi di Cristina D’Avena. “Questa canzoni fanno ormai parte della nostra vita. La mia preferita? Kiss me Licia sicuramente”, ha svelato. E Mirko? “Ogni tanto ci sentiamo!”. Per Cristina sono stati “anni indimenticabili!”. Nel corso della trasmissione non sono mancate le sorprese con alcuni dei principali doppiatori dei cartoni più amati di sempre.

A proposito di collaborazioni, Cristina D’Avena ha anche duettato con Nek: “Lei mi ha chiamato per cantare con lei in un disco di duetti”, ha svelato ilo cantante. “In sala ci siamo divertiti tantissimo”, ha svelato Cristina, ma ha anche ammesso: “Mi arrabbio. Mi fanno arrabbiare l’incoerenza e le bugie, quando me ne accorgo non ce la posso fare!”. La D’Avena ha anche confessato di essere lei a rispondere personalmente alle critiche sui social, soprattutto quando per gioco viene presa in giro: “Rispondo sempre con molta eleganza, la più grande soddisfazione è lasciar correre”. Nel corso dell’ospitata, una sorpresa alla cantante in occasione dei suoi 40 anni di carriera: immancabile la torta ed una bellissima dedica di Francesca Fialdini.

