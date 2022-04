Cristina D’Avena ‘dimenticata’ sulle scale/ “Aiuto! Fatemi scendere”, gag a Big Show

Cristina D’Avena, iconica voce dei cartoni animati più amati di sempre, protagonista e ospite di prestigio nella prima puntata di Big Show. Per l’occasione, la cantante rielabora la sigla di Occhi di Gatto, proponendola in una versione rivisitata appositamente per Carolina, una simpatica signora che vuole comunicare al compagno Marco la sua avversione per il calcio. “Solo per amore ti ho regalato le ciabatte della Juventus, ma le prossime volte ti guardi la partita da solo”, il messaggio di Carolina al compagno Marco. Cristina D’Avena canta e incanta l’uomo, che assiste alla sorpresa direttamente dal suo balcone di casa, situato ai piani alti di una palazzina.

Di fronte ritrova un’esuberante Cristina D’Avena, che al termine della sorpresa viene dimenticata sulle scale a diversi metri di altezza. “Aiuto! Fatemi scendere…”, implora la cantante, scatenando l’ironia di Enrico Papi da studio, che le chiede ancora una mezzora di pazienza. “E’ andato via il tecnico!“, insiste Cristina D’Avena, che finge una crisi di panico. Sorpresa con gag riuscita a Big Show. La simpaticissima D’Avena è diventata ovviamente chiacchieratissima sui social. Utenti di Twitter e fan la idolatrano: la sua voglia di stare al gioco non è passata inosservata.

