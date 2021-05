Cristina D’Avena e “La bamba”/ Morgan e Gue Pequeno “L’ha indovinata subito..”

Cristina D’Avena è stata la regina della finale di Name That Tune – Indovina la Canzone, lo show condotto da Enrico Papi. La cantante ha sfidato Morgan al 7×30. La D’Avena ha dimostrato di avere una grande cultura musicale indovinando la maggior parte dei brani. Non sono mancati, tuttavia, i momenti divertenti. La cantante che ha intonato tutte le sigle dei cartoni animati più amati dai bambini, infatti, ha indovinato con una sola nota il brano “La bamba” scatenando l’entusiasmo di Enrico Papi e della squadra delle donne che hanno poi portato la vittoria a casa. La D’Avena non ha così dato neanche il tempo a Morgan di poter pensare all’eventuale risposta. Tuttavia, Marco Castoldi, di fronte alla risposta corretta della collega, non si è scomposto più di lasciandosi andare ad una grossa risata insieme a Gue Pequeno della sua squadra.

Il siparietto di Morgan e Gue Pequeno su Cristina D’Avena

Cristina D’Avena ha indovinato la canzone misteriosa e Morgan e Gue Pequeno sono scoppiati a ridere. Di fronte allo sguardo complice dei due componenti della squadra maschile, Enrico Papi ha provato a capire la causa scatenante di quelle risate. Morgan ha tergiversato soffermandosi sulla capacità di Cristina D’Avena d’indovinare la canzone con una sola nota. “L’ha indovinata con una”, ha commentato per poi esortare il conduttore ad andare avanti mentre continuava a ridere. Il popolo del web ha colto la battuta di Marco Castoldi e sotto il video pubblicato dalla pagina Instagram Ghetto Trash si è scatenato lasciando una serie di commenti divertenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)

