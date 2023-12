Cristina D’Avena: “Il mio rimpianto è non aver avuto figli”/ “Non ci ho più provato quando…”

Cristina D’Avena e i traguardi professionali raggiunti

Cristina D’Avena è riuscita a costruire una brillante carriera. Amatissima da chi è cresciuta con le sue canzoni, ma anche dalle nuove generazioni, la cantante si è raccontata ai microfoni dell’AdnKronos. «Ho iniziato a cantare quando avevo appena 3 anni e da lì non ho mai smesso. Penso che il mio destino fosse quello», ha detto Cristina D’Avena che ha da poco festeggiato 40 anni di carriera musicale.

Guillermo Mariotto choc: "Nato con il rischio di sviluppare la leucemia"/ "Bisogno di cure particolari"

«Quando si raggiunge un traguardo così importante significa che quello che hai fatto è stato recepito, che il pubblico ti segue e ti vuole bene. Quando faccio concerti è bello vedere che tra il mio pubblico ci sono intere generazioni, dalle nonne ai bambini, ed è molto divertente vedere le loro espressioni mentre canto una sigla che a volte conoscono e a volte no. Ho un rapporto meraviglioso con il mio pubblico», ha aggiunto.

Giorgio Manetti: "Uomini e Donne? Programma che non riconosco più"/ Stoccata a Ida Platano e Riccardo

Cristina D’Avena e il rimpianto dei figli mai avuti

Fidanzata da moltissimi anni con Massimo Palma, responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l,, Cristina D’Avena, nella lunga intervista rilasciata ai microfoni dell’AdnKronos, ha ammesso di avere come rimpianto quello di non aver avuto figli. «Purtroppo all’inizio ho dato priorità alla mia carriera, ero talmente assorbita dalle cose che facevo, che non mi sono focalizzata sulla mia vita privata. Mi è dispiaciuto non avere figli, noi donne abbiamo un orologio biologico che a un certo punto si ferma, perciò, quando mi sono resa conto che ero troppo grande, non ci ho più provato. Però mi sento la mamma di tutti i bambini, ne ho tanti, mi girano sempre attorno, sono attratti dal mio sorriso, vengono da me, mi abbracciano e mi baciano», ha detto la cantante.

Marco Maddaloni, la moglie Romina attacca i fan di Beatrice Luzzi/ "Sto vedendo cose allucinanti"

Infine, ricordando la collaborazione con Pasquale Finicelli, che interpretava Mirko nella serie tv Kiss me Licia, ha svelato: «Tra noi c’era era molta simpatia, c’è stato un piccolo flirt, ma avevamo 20 anni, ci stava che ci scappava l’innamoramento».











© RIPRODUZIONE RISERVATA