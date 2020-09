CRISTINA D’AVENA/ Lo scatto mozzafiato in bikini scatena gli haters…

C’è anche Cristina D’Avena tra gli ospiti della puntata di oggi di “Live – Non è la D’Urso“. Il programma condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso, giunto alla seconda puntata dalla ripartenza della nuova stagione, ospiterà la beniamina delle ultime generazioni, la cantante che con la sua voce ha allietato le mattine e i pomeriggi di milioni di bambini davanti ai cartoni animati. Un ruolo importante quello di Cristina D’Avena, interprete di successi come «Kiss Me Licia», «Occhi di gatto» o «Mila e Shiro» che nel corso degli anni le sono valsi l’amore incondizionato di bambini di una volta, oggi diventati genitori a loro volta, e felici di portare i loro figli ai concerti di questa interprete senza tempo. Connotazione che sembra riguardare non soltanto le sue corde vocali, ma a ben vedere tutto il suo fisico…

CRISTINA D’AVENA: LO SCATTO IN BIKINI MOZZAFIATO SCATENA GLI HATERS

Se ne ha avuta una dimostrazione pochi giorni fa, quando Cristina D’Avena ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto a dir poco mozzafiato che la ritraeva in bikini. “Ciak…si gira…vi penso!”, ha scritto la cantante emiliana, senza dare particolari indizi sul set che la vedeva protagonista. Ma se la maggior parte dei fan non ha mancato di apprezzare lo scatto, sono stati in tanti a prendere di mira l’interprete suggerendo che le forme messe in mostra non potessero essere quelle di una donna di 56 anni. Una polemica sul corpo della donna, quella ingaggiata dagli haters, che hanno suggerito la presenza di ritocchi fotografici a loro dire pressoché scontati. Cosa ne pensa Cristina D’Avena? Come deciderà di rispondere a queste accuse? Lo scopriremo oggi a “Live – Non è la D’Urso”: ma una cosa è certa, i suoi fan si accontenterebbero di vederla perseverare nella sua politica social…

Visualizza questo post su Instagram Ciak… Si gira… Vi penso! 💗 📸 @mabivi2018 Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial) in data: 2 Set 2020 alle ore 11:31 PDT





