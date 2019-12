Cristina D’Avena/ “Mi piacerebbe fare anche l’attrice” (Che tempo che fa)

Cristina D’Avena è tra le ospiti della nuova puntata di “Che tempo che fa“, il programma televisivo di successo condotto da Fabio Fazio su Rai2. La regina delle sigle dei cartoni animati presenterà “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)”, la canzone che da sigla al remake del cartone di “Holly e Benji”. A pochi giorni dal Natale l’amatissima cantante si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a BolognaToday a cui ha raccontato cosa significa per lei il Natale e come trascorrerà questi giorni di festa. Parlando di sogni e desideri, la D’Avena ha precisato di desiderare come regalo sotto l’albero: “serenità, salute, pace e amore per me e per tutte le persone che mi sono vicine. Se parliamo di materialità, beh, vado matta per i profumi e per gli accessori in generale, borse in cima alla lista!”. Ma come trascorrerà Cristina le feste di Natale? “Trascorrerò le Feste in famiglia…il 25 e a Santo Stefano cerco di non lavorare quasi mai, per me sono sacri! Io e la mia famiglia siamo molto tradizionalisti e abbiamo sempre amato e celebrato il Natale. E’ sempre stata una grande gioia per me scrivere le letterine a Babbo Natale e fare l’albero di Natale con mio padre, che arrivava a casa sempre con un abete vero e grandissimo, una volta persino due! Nonostante i borbottamenti di mia mamma per tutti quegli aghi che portavamo in giro per la casa, lui non ha mai rinunciato all’albero vero”.

Cristina D’Avena, le canzoni e i cartoni animati

Un successo inarrestabile quello di Cristina D’Avena che rappresenta per milioni di italiani la voce della loro infanzia. Le sigle dei cartoni animati con la sua voce sono diventate dei successi senza tempo che negli ultimi anni l’artista ha deciso di re-incidere con la collaborazioni di alcuni cantanti e protagonisti della scena musicale italiana. Un progetto importante che si è concretizzato nei due album “Duets” e “Duets Forever” che hanno conquistato le classifiche ricevendo dischi di platino e d’oro. Dalle pagine de Il Tempo la cantante ha raccontato come e quando è nato questo progetto: “è nato tutto a Sanremo nel 2016. I cantanti che incontravo dietro le quinte dell’Ariston mi fermavano e mi chiedevano di cantare con loro le sigle dei cartoni animati più famosi. Ricordo perfettamente Alessio Bernabei che mi si è avvicinato e mi ha chiesto di duettare su “All’arrembaggio”. In quel momento ho capito che nel frattempo era successo qualcosa che non potevo neppure immaginare. E ho deciso di duettare con loro. Per me è stato come realizzare un sogno e devo ringraziare innanzitutto le case discografiche che hanno sempre mostrato grande disponibilità”.

Cristina D’Avena: dalle sigle al cinema

40 anni di successi per Cristina D’Avena che, ancora oggi, è una delle voci più amate ed ascoltate da grandi e piccini. Ma qual è il segreto del suo successo? “Credo che il segreto consista nel fatto che riesco ancora a emozionarmi quando canto davanti al mio pubblico. In platea vedo tutti così felici e voglio avere la possibilità di continuare a portare gioia e serenità ancora per tanto tempo. E poi quando canto mi commuovo e torno piccola anch’io. È un miracolo che si ripete ogni volta che sono a contatto col mio pubblico” ha raccontato dalla pagine del Tempo. Non solo sigle nella carriera di Cristina che dal 31 dicembre sarà sul grande schermo come doppiatrice della Fata Madrina nel film “Playmobil”: “recitare mi è sempre piaciuto tantissimo. Mi solletica e mi diverte molto. Quando mi propongono di farlo accetto subito perché è una forma d’arte che mi dà gioia. Dal 31 dicembre al cinema sarò la Fata Madrina, un personaggio che salta e fa le giravolte. E insieme a me ci sarà anche J-Ax. Ma non le nascondo che mi piacerebbe anche fare l’attrice in prima persona. Secondo me il canto e la recitazione sono due attività molto vicine tra loro”. Infine la cantante non nasconde di avere ancora diversi sogni nel cassetto, tra cui: “mi piacerebbe che scrivessero un musical pensando a me e alla mia vocalità. È da anni che ci penso ma non è ancora arrivata l’offerta giusta”.



