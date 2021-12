“Cristina D’Avena sexy? É sempre un cesso”/ La cantante replica e asfalta l’hater

Cristina D’Avena continua ad incantare il proprio pubblico. Da anni è amatissima da diverse generazioni grazie alla sua voce con cui ha cantato le sigle più belle dei cartoni animati. Sui social, oltre a condividere i propri successi personali, Cristina D’avena pubblica foto in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza. In bikini o con abiti bellissimi, la cantante lascia sempre tutti senza fiato. Le sue foto, puntualmente, ricevono migliaia di like e di complimenti. Tuttavia, come capita a tantissimi personaggi famosi, anche la D’Avena deve fare i conti con gli haters.

Con eleganza e raffinatezza, Cristina D’Avena ha risposto all’hater. La risposta della cantante è diventata immediatamente virale conquistando i fans che hanno applaudito alla replica signorile dell’artista che non perde mai il suo splendido sorriso.

Cristina D’Avena, la replica all’hater

“Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss!”, ha scritto un hater scrivendo l’ultima parte in napoletano. Parole chiarissime e che sono state capite perfettamente dalla cantante che ha deciso prontamente di replicare.

“De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza”, ha risposto la cantante. “Questa stoccata di fioretto degna di Lady Oscar”, “Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto”, sono alcuni dei commenti dei followers che hanno apprezzato la risposta della cantante.

