Cristina D’Avena si schiera con Marco Bellavia “Forza Marco! Ti sto seguendo”/ Sorpresa al GF Vip 7?

Cristina D’Avena e il messaggio per Marco Bellavia

Cristina D’Avena si schiera con Marco Bellavia e si espone pubblicamente scrivendogli un messaggio su Twitter che potrebbe essergli recapitato nella prossima puntata direttamente da Giulia Salemi, l’addetta ai social. Le prima settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si stanno rivelando più difficili del previsto. Senza nascondersi, Marco ha ammesso di avere delle insicurezze e delle paure da risolvere e ha tirato fuori tutta la propria fragilità. Una confessione che ha spinto gli altri concorrenti a nominarlo in massa convinti che la casa non sia il luogo adatto a lui.

Tra i concorrenti che l’hanno nominato c’è anche Pamela Prati con cui sembrava che stesse nascendo una tenera amicizia. “Io non ho capito quale sia il suo problema ma lo vedo sofferente per il figlio perché piange tutti i giorni e dice che gli manca. Questa è la mia motivazione”, la motivazione della nomination della Prati. Marco ha ribadito che i suoi problemi non sono legati alla mancanza del figlio Filippo, ma a sue insicurezze. Il gruppo, tuttavia, si è quasi totalmente schierati contro Marco ad eccezioni di pochi vipponi. Di fronte a tale situazione, Cristina D’Avena che ha lavorato in passato con lui, ha pubblicato un tenero messaggio.

Le parole di Cristina D’Avena, prossimo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip?

Con una foto pubblicata su Twitter e risalente al periodo in cui lavoravano insieme nelle serie per ragazzi “Love me Licia”, Licia dolce Licia” e Cristina, la D’Avena ha voluto far sentire la sua presenza all’amico seppur a distanza. “Forza Marco! Ti sto seguendo… ti voglio bene”, ha scritto Cristina che ha così svelato di seguire il Grande Fratello Vip 2022 proprio per la presenza di Bellavia. Un dolce messaggio che i fan del reality che sono schierati totalmente dalla parte di Marco hanno particolarmente apprezzato.

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 202, Alfonso Signorini organizzerà una sorpresa speciale a Bellavia permettendogli non solo di leggere il messaggio, ma anche di incontrare Cristina D’Avena?













