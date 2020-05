Cristina D’Avena/ “Sono cresciuta col mio pubblico. A casa amo cucinare”

Pubblicità

Cristina D’Avena, ospite di Vieni da me, nell’ultima puntata della settimana, è pronta a raccontare come ha trascorso la sua quarantena. Amatissima da adulti e bambini, Cristina D’Avena ha fatto compagnia ai fans con le dirette su Instagram che continua a fare anche durante la Fase 2. Quello tra la D’Avena e il suo pubblico è un rapporto davvero unico e speciale come ha raccontato lei stessa durante un’intervista rilasciata ai microfoni Rtl 102.5. “Ho veramente accompagnato per mano il mio pubblico e quindi ci lega un qualcosa davvero di magico e profondo” ha spiegato la cantante. Nel corso della sua lunghissima e straordinaria carriera, Cristina D’Avena ha cantato le sigle dei cartoni animati più amati e ancora oggi confessa che “quando canto le sigle mi brillano gli occhi perché le ho vissute tutte, una per una”.

CRISTINA D’AVENA: “QUARANTENA? HO RIORDINATO L’ARMADIO OTTO VOLTE”

Cristina D’Avena oltre a fare compagnia ai fans con le sue dirette su Instagram, ha trascorso la quarantena tenendosi occupata e dedicandosi ad attività che, normalmente non riesce a fare. “Ho passato la quarantena come tutti a casa, ma cercando di fare più cose possibili” ha spiegato Cristina. Ma cosa ha fatto in questi mesi la D’Avena? “Non lo faccio quasi mai ed io amo cucinare” ha raccontato che ha poi aggiunto di aver anche “riordinato otto volte gli armadi”. Cristina D’Avena, inoltre, in questo periodo è stata coinvolta anche nel progetto Italian All Stars 4life incidendo con altri amici e colleghi la canzone di Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più blu”, iniziativa benefica a favore della Croce Rossa Italiana.



