Cristina D’Avena, video Nel cuore solo il calcio/ Un augurio speciale all’Italia

”Nel cuore solo il calcio” è il nuovo Ep di Cristina D’Avena. Disponibile in tutti i digital store dal 9 giugno, è edito da R.T.I. Gruppo Mediaset, con cui la cantante ha un rapporto importante da tempo. Ha infatti tenuto vivo un catalogo molto particolare per la discografia italiana con le principali sigle dei cartoni animati cantate da lei. Iniziò a pubblicare numerosi singoli e album negli anni Ottanta, che ad oggi, complessivamente, hanno venduto oltre sette milioni di copie. Tra i primi brani c’è ”Canzone dei Puffi” del 1982 (primo disco d’oro con più di 500 mila copie vendute) e ”Kiss Me Licia” del 1985 (disco di platino). Nella sua carriera ha registrato anche la versione francese della sigla italiana ”Lovely Sara”, destinata per la messa in onda di Princesse Sarah, primo cartone animato ad essere trasmesso su La Cinq. Oggi Cristina D’Avena è ancora una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano, ed è tuttora suo il titolo di regina delle sigle tv. Ha appena pubblicato una raccolta delle migliori dedicate al pallone.

Oltre alle esperienze per la tv e per il cinema (è stata voce narrante ne ”Il trenino Thomas” e doppiatrice ne ”I Puffi” e in ”Playmobil”), Cristina D’Avena non si è lasciata scappare le occasioni nell’editoria e in radio. Dopo essere passata da Radio LatteMiele negli anni Novanta, approva a RTL 102.5 nel 2021 per condurre il programma ”Chi c’è c’è, chi non c’è non parla” ogni sabato mattina. Dal 14 aprile fa invece parte del cast di ”Procediamo” di Fernando Proce su R101. E’ proprio durante una di queste puntate che la cantante ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo Ep ”Nel cuore solo il calcio”, contenente il brano omonimo che si presta ad essere un augurio speciale per la Nazionale di Calcio Italiana che da venerdì 11 giugno scenderà in campo in occasione dell’inizio di Euro 2020. La canzone ha l’inconfondibile stile cartoon della D’Avena, l’intero nuovo progetto discografico è una raccolta delle migliori sigle dei cartoni animati dedicati al mondo del pallone.

