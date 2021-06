Cristina Donà, Desiderio (Cannibal Version)/ Video, il singolo sui desideri umani

Cristina Donà ha pubblicato ”Desiderio (Cannibal Version)”, singolo estratto dall’album di inediti ”deSidera” in arrivo il prossimo autunno. Del progetto discografico si sa ancora poco, come per esempio che è stato scritto a quattro mani con il musicista, produttore e collaboratore di lunga data Saverio Lanza. Ne presenterà comunque in anteprima qualche traccia durante il tour con il quale partirà dal primo luglio, basato proprio sulle nuove canzoni ma anche su pezzi di repertorio riarrangiati. Intanto il brano ”Desiderio (Cannibal Version)” anticipa in tutti i sensi quello che è il tema dell’album, che ruota proprio intorno alla natura umana. Tanto bella quanto (auto)distruttiva, ci porta a non riuscire a maneggiare i nostri stessi desideri che prendono il sopravvento fino a cannibalizzare il soggetto.

Cristina Donà canta del desiderio incontrollabile

”Il desiderio è una forza, uno slancio in grado di farci sentire vivi, che dà un senso alle nostre giornate. Nell’epoca in cui bisogni e necessità sono iperstimolati, mi sono chiesta quanto l’essere umano sia in grado di gestire i propri desideri e come questi ultimi condizionino in modo determinante la società e il pianeta che ci ospita”. Con queste parole Cristina Donà ha presentato il suo singolo ”Desiderio (Cannibal Version)”, nel quale testo viene raccontato di un essere affamato e mai sazio, spinto dall’urgenza del desiderio ma incapace di controllarlo. Mentre gli arrangiamenti incalzanti e le sonorità luminose descrivono in pieno la rincorsa verso ciò che è da sempre inafferrabile, ossia le stelle (da qui anche il titolo dell’album ”deSidera”). In contemporanea all’uscita della canzone è stato pubblicato su Youtube anche un video metafisico, diretto e realizzato da Diego Gavioli, che rappresenta perfettamente il senso del pezzo.

