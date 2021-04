Cristina Donà, moglie di Davide Sapienza/ “La passione per il canto? Una questione di DNA”

Questa sera, martedì 20 aprile, Cristina Donà sarà ospite di Stefano Bollanni e Valentina Cenni nella puntata di “Via dei Matti numero 0”, in onda alle 20.20 su Rai 3. Classe 1967, Cristina studia prima al liceo artistico poi all’Accademia di Brera. “La passione per il canto credo esista da prima che venissi al mondo. Devo averla ereditata dai nonni, da mia madre. Una questione di DNA. Scrissi la mia prima canzone, intorno al ‘94”, ha raccontato al sito Est-Etica. Nel 1991 debutta nel mondo della musica, aprendo un concerto degli Afterhours. La Donà aveva conosciuto Manuel Agnelli l’anno prima durante l’occupazione dell’Accademia di belle arti di Brera a Milano: era stata lei organizzare il concerto di fine anno con Afterhours, Carnival of Fools e Ritmo Tribale. Agnelli è fondamentale per l’avvio della carriera di musicista di Cristina Donà: nel 1997 produce il suo primo album “Tregua”. Il disco ottiene subito importanti riconoscimenti, come la Targa Tenco 1997 come “Miglior album d’esordio”.

Cristina Donà: il marito Davide Sapienza

Cristina Donà è sposata con Davide Sapienza, giornalista e scrittore, fondamentale per l’avvio della sua carriera artistica: “All’epoca eravamo amici. Lui scriveva di musica ed io avevo una grande ammirazione nei suoi confronti. Così quando, dopo avermi sentito cantare per la prima volta, mi disse: “tu devi fare questo nella vita, devi cantare” mi convinsi a prendere più sul serio questa passione”. Dopo “Tregua” Cristina Donà ha pubblicato nel 1999 il secondo disco “Nido”, sempre prodotto da Manuel Agnelli. Successivamente ha iniziato a lavorare con il produttore Saverio Lanza per i dischi “Torno a casa a piedi” e “Così vicini”. Nel 2017 ha pubblicato “Tregua 1997 – 2017 Stelle buone”, per celebrare i venti anni di carriera. Da febbraio è attiva la campagna di crowdfunding per la realizzazione del nuovo album di Cristina Donà dal titolo “deSidera”.

